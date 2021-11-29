Yıllara göre en çok satan akıllı telefonlar belli oldu

29 Kasım 2021 Pazartesi, 00:00

Yenilik sayısının artmaya başladığı akıllı telefon pazarı, iOS ve Android işletim sistemlerinin gelişmesi ile beraber, farklı tercihleri de ortaya çıkardı.

Firmalar doğrudan kullanıcıların beğenebileceği yeniliklerle piyasaya ürün sunarken, pazar paylarında da önemli değişimler teknoloji dünyasını karşıladı.

Özellikle 2000‘li yılların başlarında çok popüler olan birçok şirket, gelişen çağa ayak uydurmakta oldukça zorlandı.

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; özellikle teknolojinin son dönemlerdeki hızlı gelişimi ile rekabet de sertleşti. Kıyasıya bir yarışın dikkat çektiği akıllı telefon piyasasındaki rakamlar da bunu doğruluyor.

İşte son 11 yılda en çok satan akıllı telefonlar...

2011 - IPHONE 4S

Apple‘ın 2011‘de piyasaya sürdüğü akıllı telefon, şirket için de dönüm noktası olmayı başardı. 2007 yılında ilk iPhone ile kullanıcılarını karşılayan firma, adet satışı bakımından hep rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Ancak takvimler 2011‘i gösterdiğinde Apple, iPhone 4S ile zirveye yerleşti ve akıllı telefon dünyasındaki devrimini başarıyla tamamladı. Şirketin cihazı tam 60 milyonluk birim satış sayısını geride bıraktı.

2012 - SAMSUNG GALAXY S III

Samsung‘un çıkardığı belki de en ikonik modellerden biri Galaxy S III. Çıktığı dönem performansı ile oldukça sevilen akıllı telefon, en çok satan akıllı telefonlar listesine girmeyi de başardı. iPhone 5 ile aynı adet satışına ulaşan cihaz, rekabetin de kızıştığı dönemi başarıyla atlatmasıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte akıllı telefonun 2012 içerisinde ulaştığı satış adeti, tam 70 milyon.

2013 - SAMSUNG GALAXY S4

2012 yılındaki Galaxy S III performansı, Samsung‘un elini bir sonraki yıl için de bir hayli güçlendirdi. Serinin bir sonraki cihazını piyasaya çıkaran şirket, en büyük rakibi Apple'a ciddi bir fark atmayı başardı. iPhone 5S ile yarışan Galaxy S4, tam 28 milyon adet daha fazla sattı. Akıllı telefon yılı 80 milyon birim satışla kapattı.

2014 - IPHONE 6 SERİSİ

2012 ve 2013 yıllarında en büyük rakibi Samsung‘un gerisinde kalan Apple, iPhone 6 serisi ile daha yenilikçi denemeler yapmaya karar verdi. Normalde tek model çıkaran şirket, ilk kez iki cihaz birden çıkararak teknoloji dünyasını şaşırttı. Kullanıcılarına daha fazla alternatifler sunmak isteyen Apple, bu hamlesiyle de başarıya ulaştı. Zira iPhone 6 serisi, tam 222.4 milyonluk satış sayısını geride bırakarak, ulaşılması güç bir rekoru geride bıraktı.

2015-SAMSUNG GALAXY S6 SERİSİ

iPhone 6‘nın başarısını iyi bir şekilde analiz eden Samsung, Galaxy S6 serisi ile yeniden en çok satan akıllı telefonlar listesinin 2015 yılı liderliğine yerleşti. Akıllı telefon pazarındaki rekabetin gittikçe kızıştığı dönemde yeniden ön plana çıkan şirket, satış rakamlarında da istediğini elde etmeyi başardı. Galaxy S6 serisi, dünya genelinde 45 milyon birim satışa ulaştı.

2016 - IPHONE 6S

iPhone 6 serisi ile piyasayı kasıp kavuran Apple, aynı başarıyı bir sonraki cihazında da sürdürmek istedi. Serinin devam niteliğinde kullanıcılarını karşılayan iPhone 6S, büyük yeniliklere sahip olmamasına rağmen, 2016 yılının bir numaralı akıllı telefonu olmayı başardı. Cihaz, 60 milyonluk birim satış sayısını yakaladı.

2017 - IPHONE 7 SERİSİ

iPhone 6 ile rekor satış rakamlarını geride bırakan Apple, o kadar başarılı bir cihaz çıkarmıştı ki, iPhone 6S serisi dahi bu durumdan olumsuz etkilenmişti. 2015‘te liderliği kaptıran şirket, yine yenilikçi hamleler ile 2016 yılına damga vurdu. Şirket iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile 78.3 milyon birim satış sayısına ulaştı. Ayrıca seri, piyasada yeni şirket için altın çağın kapılarını da açmayı başardı.

2018 - IPHONE 8 SERİSİ

Akıllı telefon dünyasındaki 10. yılını geride bırakan Apple, yeniden zirveye yerleşti. Şirket iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X olmak üzere toplamda 3 adet cihazı kullanıcılarına sundu. Kullanıcılarının beğenisini toplayan iPhone 8 serisi 86.3 milyonluk satış adetine ulaştı. İkinci sırayı iPhone X alırken, şirket en büyük rakibi Samsung‘a büyük bir fark atmayı başardı.

2019 - IPHONE XR

iPhone X ile isim kısa süreliğine isim değişikliğine giden Apple, seriyi farklı modeller ile genişletti. Yine 3 farklı cihaz çıkaran firma, fiyat performans konusuna da eğildi. iPhone XS ve XS Max modelleri daha çok performans konusunda öne çıkarken, XR serinin ucuz alternatifi olarak kullanıcılarını karşıladı. Bununla birlikte akıllı telefon, 2018 yılının 77.4 milyon satış adetiyle en çok satan telefonu oldu.

2020 - IPHONE 11

iPhone XR‘ın başarısı, teknoloji dünyasında gözleri yeniden Apple‘a çevirdi. Uygun fiyatlı modeli ile öne çıkan firma, iPhone 11 ile yine aynı şeyi hedefledi. Serinin en ucuz üyesi olan akıllı telefon, dünya genelinde 102 milyon adetlik satışa ulaşmayı başardı.

2021 - IPHONE 12

Son 11 yılın en çok satan akıllı telefonların olduğu listemizin son üyesi yine Apple cephesinden geliyor. Artık zirveye alışan şirket, iPhone 12 serisi ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Henüz yıl tamamlanmadığı için rakamların kesinleşmediği akıllı telefon piyasasında cihaz, ticaret hacminin önemli bir kısmını oluşturuyor. İlk gelen bilgilere piyasadaki satışların yüzde 5‘i iPhone 12 olurken, onu yüzde 4 ile iPhone 12 Pro Max takip ediyor.