Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıktı

Ünlü yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın bir süredir Cansu Taşkın ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Çiftin sosyal medyada yeni fotoğrafları paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 20:15
Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıktı
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Yılmaz Erdoğan ve manken Cansu Taşkın'ın yaşadığı aşkın görüntülerini, Taşkın’ın kardeşi Elif Vurgun paylaştı. Elif Vurgun, sosyal medya hesabından yayınladığı hikaye ile Erdoğan ve ablası Taşkın’ın samimi görüntülerini “Aşkı tanımlar mısınız?” notuyla yayınladı.

Manken Cansu Taşkın verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını doğrulamıştı. Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun, ayrıca sosyal medya hesabından ikilinin fotoğraflarını da paylaştı.

İTİRAF ETMİŞTİ...

Cansu Taşkın Yılmaz Erdoğan ile aşk dedikodularını, "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık, arkadaşlar bu çok normal değil mi?" ifadelerini kullanarak yanıtlamıştı.


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