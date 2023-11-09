Yılmaz Güney kim, neden hapse girdi? Yılmaz Güney'in filmleri ve kitapları neler?
1966'daki Çirkin Kral dönemi sonrasında yazdığı ödüllü Yol, Sürü ve Duvar, yazıp yönettiği ve oynadığı Umut, Umutsuzlar, Baba, Ağıt ve Endişe filmleriyle tanınan Yılmaz Güney'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Yılmaz Güney kim, neden hapse girdi? Yılmaz Güney'in filmleri ve kitapları neler?
Yılmaz Güney'in yaşamı merak ediliyor. Birçok filmde senarist, yönetmen, yapımcı hata oyuncu olara yer alan Güney'in hayatı, filmleri, kitapları, sinema hayatı araştırılıyor. Peki, Yılmaz Güney kim, neden hapse girdi? Yılmaz Güney'in filmleri ve kitapları neler? İşte ayrıntılar...
YILMAZ GÜNEY KİM?
Yılmaz Güney, 1 Nisan 1937 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yenice'de doğdu. Yılmaz Güney, 1959'da senaryosunu yazıp oynadığı Bu Vatanın Çocukları ve Ala Geyik filmleriyle sinemaya adımını attı. 1961'de, yazdığı bir öykü nedeniyle tutuklandı. 1966'da, Hudutların Kanunu filminin çekimleri sırasında Şanlıurfa'da alkollü araç kullanırken bir çocuğa çarparak ölümüne sebep oldu. 1967'de Nebahat Çehre ile evlendi, şiddet uyguladığı gerekçesiyle Çehre'den bir yıl sonra boşandı. 13 Eylül 1974'te, Endişe filminin çekimleri için bulunduğu Adana'da bir yargıcı yakın mesafeden kafasına kurşun sıkarak öldürmekten suçlu bulundu. Cinayetin ardından yargılandı ve hapis cezası aldı.
Güney, 1981'de izinli olarak çıktığı hapishaneden yurt dışına firar etti. Kendisinin yazdığı ve Şerif Gören ile birlikte yönetmenliğini yaptığı 1981 yapımı Yol filmi, 1982'de Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü kazandı. 9 Eylül 1984'te, mide kanserinden dolayı Paris'te öldü.
GÜNEY'İN SİNEMA KARİYERİ...
Yılmaz Güney, 1959 yılında Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı Bu Vatanın Çocukları ve Ala Geyik isimli filmlerin hem senaryosunu yazdı hem de bu filmlerde rol alıp oynadı. Karacaoğlan'ın Karasevdası'nda da yönetmen yardımcılığı yaptı. Yeni Ufuklar ve On Üç gibi dergilere de öyküler yazdı.
YILMAZ GÜNEY NEDEN HAPSE GİRDİ?
1974'te Endişe adlı filmi çekerken Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ilçe yargıcı Sefa Mutlu'yu öldürdü ve tutuklandı. 25 Ekim'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamaların sonucunda 13 Temmuz 1976'da 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
YILMAZ GÜNEY VE NEBAHAT ÇEHRE EVLİ MİYDİ?
İlk resmî eşi Nebahat Çehre ile 1966'da başlayan şiddet dolu birlikteliği, 1968'de Çehre'yi araba ile ezmesi üzerine boşanma ile sonuçlandı.
YILMAZ GÜNEY FİLMLERİ NELER?
1966 - Çirkin Kral
1966 - Hudutların Kanunu
1967 - Çirkin Kral Affetmez
1968 - Seyyit Han (Toprağın Gelini)
1969 - Bir Çirkin Adam
1970 - Umut
1971 - Baba
1971 - Ağıt
1971 - Umutsuzlar
1974 - Endişe
1978 - Sürü
1981 - Yol
1983 - Duvar
YILMAZ GÜNEY KİTAPLARI NELER?
Boynu Bükük Öldüler
Salpa
Ağıt
Arkadaş
Sürü
Ölüm Beni Çağırıyor - Gençlik Öyküleri
Acı
Yol
Sanık
Hücrem
Soba, Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz
Oğluma Hikayeler
Zavallılar
Endişe
Hudutların Kanunu
Baba
Aç Kurtlar
Umut
Bir Gün Mutlaka
Umutsuzlar
Seyyit Han
Yunan Bıçağı
İnsan, Militan ve Sanatçı Yılmaz Güney
Selimiye Mektupları
YILMAZ GÜNEY ÖDÜLLERİ NELER?
1967: 4. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Hudutların Kanunu)
1970: 2. Altın Koza Film Festivali - En İyi Film (Umut)
1970: 2. Altın Koza Film Festivali - En İyi Senaryo (Umut)
1970: 7. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Bir Çirkin Adam)
1970: Orhan Kemal Roman Armağanı - Boynu Bükük Öldüler
1971: 3. Altın Koza Film Festivali - En İyi Film (Ağıt)
1971: 3. Altın Koza Film Festivali - En İyi Senaryo (Ağıt)
1971: 3. Altın Koza Film Festivali - En İyi Yönetmen (Ağıt)
1972: Orhan Kemal Roman Armağanı - Boynu Bükük Öldüler
1975: 12. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Senaryo (Endişe)
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