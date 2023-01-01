Yılmaz Morgül'ün acı günü: Annesi yaşamını yitirdi
Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde vefat etti.
Acı haberi sosyal medyadan duyuran ünlü şarkıcı, annesiyle fotoğrafını paylaştı.
"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"
Yılmaz Morgül, paylaşımına; "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" notunu düştü.
Fatma Morgül, 1 Ocak pazar günü Beykoz Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedilecek.
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