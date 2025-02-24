Yılmaz Morgül'den hayranlarını korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı!
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül konser sonrası yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Mersin'de sahne aldığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
61 yaşındaki sanatçı, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirmek için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Hastaneden açıklama yapan Morgül, “Mersin'de hastaneye kaldırıldım. İyi olacağım” diyerek sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.
Etiketler: #Yılmaz Morgül
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