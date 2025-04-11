Yılmaz Morgül'den Survivor itirafı: '2 haftalığına anlaştım'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 17:08

Güncelleme: 11.04.2025 - 17:08

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu. 61 yaşındaki Morgül, 2016 yılında yer aldığı Survivor yarışmasına katılma nedenini ve yarışma sürecine dair bilinmeyenleri anlattı.

"ACUN BEY'E VAKIFLAR İÇİN GİTTİĞİMİ SÖYLEDİLER"

Gel Konuşalım programında konuşan Morgül, Survivor’a katılma kararının arkasında sağlık kuruluşlarına destek olduğunu ifade etti:

“Acun Ilıcalı’ya demişler ki ‘Yılmaz senin bildiğin sanatçılardan değil. Onu Survivor'a getirmek istiyorsan, destek olduğu hasta çocuk vakıflarına bağış yapman gerek.’ 25 farklı sağlık dernek ve vakfında çalışıyordum. Acun Bey o bağışları yaptı, ben de bu yüzden katıldım.”

"İKİ HAFTALIK ANLAŞTIK, ÜÇ AY KALDIM"

Yarışmadan ayrılığı hakkında da konuşan Morgül, “Ben 2 haftalık anlaştım ama reytingim çok yüksek olduğu için 3 ay kaldım. Acun Bey’e kendi isteğimle ayrılmak istediğimi söyledim. 72 kiloyla girdim, 58 kiloya düştüm. Hastanelik oldum.” dedi.

"GÖNLÜMÜN ŞAMPİYONU NAGİHAN"

2024 Survivor kadrosunda en çok kimi beğendiği sorusuna ise Morgül, “Adem’i seviyorum, insan olarak düzgün biri. Kavga etmiyor, araları bulmaya çalışıyor. Ama gönlümdeki tek şampiyon yıllardır olmasını istediğim Nagihan Karadere. Erkeklerden bile daha güçlü.” yanıtını verdi.

"BENİ EN İYİ YİNE BEN OYNARIM"

Hayatı film olsa, kendisini kimin oynamasını isteyeceği sorulan sanatçı ise “Kendim tabii ki. Benden iyi kimse oynayamaz.” sözleriyle esprili bir yanıt verdi.