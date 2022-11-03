Yoğun egzersiz, 'meme kanseri' riskini düşürüyor

03 Kasım 2022 Perşembe, 07:00

Avustralya'daki Victoria Kanser Konseyi ve İngiltere’deki Bristol Tıp Okulu tarafından yürütülen çalışma sonuçlarına göre, artan fiziksel aktivite meme kanseri riskini düşürüyor.

Bristol tarafından yapılan açıklamada, bulguların hastalığın tüm türleri ve evreleri için geçerli olduğu, araştırmacıların meme kanserinden korunmanın bir yolu olarak egzersize daha fazla odaklanmayı önerdiği belirtildi.

YÜZDE 41'LİK BİR AZALMA

Bilim insanları, yüksek düzeyde bir fiziksel aktivitenin meme kanseri riskinde yüzde 41'lik bir azalma ve haftada en az üç gün şiddetli fiziksel aktivite yapanlarda ise yüzde 38’lik bir azalma ilişkisi tespit etti.

Fiziksel aktivitenin kanser riskini nasıl etkilediğini belirlemek ve diğer bölgelerdeki kanserler üzerindeki etkisini araştırmak için daha fazla çalışma yapılacağının altı çizildi.