Yonca Evcimik'ten evlilik açıklaması: 'Gözüm dönerse'
Ünlü pop yıldızı Yonca Evcimik, evlilik planı olmadığını ancak büyük konuşmamak gerektiğini belirterek, "Gözüm dönerse evlenebilirim" dedi.
Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Yonca Evcimik, yıllara meydan okuyan enerjisi ve genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle dikkat çekiyor.
Bandıra Bandıra, Sallayalım Dünyayı, Çapkın Kız ve Tatlı Kaçık gibi hit şarkılarının yanı sıra Çılgın Bediş dizisiyle de hafızalara kazınan ünlü şarkıcı, samimi açıklamalarda bulundu.
1994-1997 yılları arasında Harun Özakıncı ile evlenip boşanan Evcimik, “Evlilik planım şu an için yok. Ama büyük konuşmamak lazım. Bu zamana kadar ne dediysem başıma geldi. Gözüm dönerse evlenebilirim. O kadar aşık olurum. Başak burcuyum; gözüm çok zor dönüyor” diyerek, gelecekteki evlilik ihtimaline dair dikkat çekici bir yorum yaptı
Etiketler: #Yonca Evcimik
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