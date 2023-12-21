Yonca Evcimik'in pijama partisindeki fotoğraflar gündem oldu

Yonca Evcimik dün akşam bir mekanda ‘Pijama Partisi’ verdi. Tüm konukların pijamalarını giyip geldiği parti sosyal medyanın gündemine oturdu.

Zeynep Bastık, Faruk K. ve Zeynep Dizdar gibi isimlerin yer aldığı ve 90’lardan günümüze uzanan Türkçe pop şarkıların çalındığı partiden birçok fotoğraf paylaşıldı.

Yonca Evcimik partiden önce herkesin pijamalarını giyip gelmesini, giymeyeni kapıda soyacağını söylemişti.