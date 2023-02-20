Yönetmen Bülent Osma yaşamını yitirdi
Yapımcı ve yönetmen Bülent Osma hayatını kaybetti.
'Ben Bilirim', 'Tombala', 'Turnike' gibi programlar ve Eurovision yarışmalarında yönetmenlik yapan yönetmen ve yapımcı Bülent Osma, hayatını kaybetti.
1973 yılında TRT’de çalışmaya başlayan, 1975 yılında da Orkun Stüdyosu’nda yayınlanan Eurovision Şarkı Yarışması’nda kameraman olarak görev yapan Osma uzun yıllar TRT’de çalışmıştı.
TRT, Osma’nın ölüm haberini şu sözlerle duyurdu:
“Türk televizyonculuğundaki bir ekolü; önemli bir ferdimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. TRT klasiği haline gelmiş programların yapımcısı ve yönetmeni Bülent Osma vefat etmiştir. Duayen isme Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”
Türk televizyonculuğundaki bir ekolü; önemli bir ferdimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.— TRT Kurumsal (@TRTKurumsal) February 19, 2023
TRT klasiği haline gelmiş programların yapımcısı ve yönetmeni Bülent Osma vefat etmiştir.
Duayen isme Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/g9p9ANFZa2
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