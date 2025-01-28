Yönetmen Robert Eggers asla yapmayacağı projeyi açıkladı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:49

Güncelleme: 28.01.2025 - 10:49

Bill Skarsgard ve Lily-Rose Depp’in başrolünde yer aldığı Nosferatu filminin yönetmeni Robert Eggers, çağdaş filmler yapma fikrine karşı olduğunu açıkladı.

Rotten Tomatoes’a konuşan ünlü yönetmen, modern temalı projeler yapmayı düşünmediğini belirtti ve bu fikrin kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

"CEP TELEFONU FOTOĞRAFLAMAK ÖLÜM DEMEK"

Independent Türkçe’nin haberine göre Eggers, çağdaş bir öykü yazmanın gerekliliklerinden biri olan modern objelerin, özellikle cep telefonu gibi nesnelerin, sanatsal yaklaşımıyla uyuşmadığını söyledi.

Ünlü yönetmen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir arabanın fotoğrafını çekme fikri beni hasta ediyor. Bir cep telefonunun fotoğrafını çekme fikriyse ölüm demek. Çağdaş bir öykü yazmak için cep telefonu fotoğraflamak zorundasınız, hayat böyle bir şey. Bu yüzden hayır, modern setlerde geçen bir film yapmayacağım."

Eggers, hayal gücünün modern dönemlerden çok daha önceki zamanlara odaklandığını vurgulayarak, “1950’ye kadar gidebilirim ama II. Dünya Savaşı öncesi benim hayal gücüm için daha davetkar” dedi.

YENİ PROJESİ "WERWULF" DUYURULDU

Robert Eggers’ın bir sonraki projesi de belli oldu. Ünlü yönetmen, senaryosunu Sjón ile birlikte kaleme alacağı "Werwulf" adlı bir kurt adam filmi için hazırlıklara başladı.

Filmin 2026 yılında vizyona girmesi planlanıyor.