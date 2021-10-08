Joaquin Phoenix'ten Joker'in devam filmi açıklaması
Ünlü oyuncu Joaquin Phoenix, The Playlist’e verdiği röportajda Joker devam filmine dair konuştu. Phoenix, "Bu karakterle yapabileceğimiz başka şeyler de var" dedi.
Oyuncu Joaquin Phoenix, Joker devam filmine dair konuştu. Phoenix, "Bu karakterle yapabileceğimiz başka şeyler de var" dedi.
2019’un en çok gündeme gelen filmlerinden biri olan "Joker"de, performansıyla ilk Oscar’ını kazanan oyuncu Joaquin Phoenix, Joker devam filmine ilişkin olarak The Playlist'e açıklamalarda bulundu.
Phoenix, Joker’in ilgi çekici bir karakter olduğunu belirtti.
Play Tuşu'nun haberine göre, Phoenix, "Bu karakterle yapabileceğimiz ve karakterde keşfedebileceğimiz başka şeyler de var. Ama bunu yapar mıyız, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.
Warner Bros. tarafından doğrulanmasa da yönetmen Todd Phillips’in avukatı Warren Dern de, bir röportajda yönetmenin devam filmi için çalışmalara başladığını söyledi.
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