Yüksek protein trendi tehlike saçıyor: Fazla protein tüketiminin 6 zararı

Protein, kas yapımı ve metabolizma için vazgeçilmez bir besin öğesi olsa da fazla protein tüketimi sanıldığı kadar masum değildir. Uzmanlara göre özellikle kilo verme, sporcu beslenmesi ve “yüksek protein” trendleriyle birlikte günlük ihtiyacın üzerinde protein alınması, uzun vadede ciddi sağlık risklerine zemin hazırlayabiliyor. Peki, yüksek protein trendinin sebep olabileceği problemler nelerdir? İşte, fazla protein tüketiminin 6 zararı...

FAZLA PROTEİN TÜKETİMİNİN 6 ZARARI

1. Böbrekler üzerinde aşırı yük oluşturur

Protein metabolizması sırasında ortaya çıkan atık maddeler böbrekler aracılığıyla atılır. Uzun süre yüksek protein tüketimi, böbreklerin daha fazla çalışmasına neden olur ve özellikle gizli böbrek sorunları olan kişilerde hasar riskini artırır.

2. Kemik sağlığını olumsuz etkileyebilir

Aşırı protein alımı, vücuttan kalsiyum atımını artırabilir. Bu durum uzun vadede kemik yoğunluğunun azalmasına ve kırık riskinin yükselmesine yol açabilir.

3. Sindirim problemlerine neden olur

Lif açısından fakir, protein ağırlıklı diyetler; kabızlık, şişkinlik ve bağırsak florasında bozulmaya neden olabilir. Bu durum sindirim sisteminin dengesini olumsuz etkiler.

4. Kalp ve damar sağlığını tehdit edebilir

Hayvansal protein kaynaklarının aşırı tüketimi, doymuş yağ ve kolesterol alımını da artırır. Bu da uzun vadede kalp-damar hastalıkları riskini yükseltebilir.

5. Vücutta sıvı kaybına yol açabilir

Protein metabolizması daha fazla su kullanımını gerektirir. Yeterli sıvı alınmadığında dehidrasyon riski ortaya çıkabilir.

6. Karaciğer üzerinde baskı oluşturabilir

Proteinlerin parçalanması sırasında karaciğer aktif rol oynar. Uzun süreli aşırı protein alımı, karaciğerin yükünü artırabilir.