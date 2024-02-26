Yumurta kabuğu tüketilebilir mi: Cevap şaşırtıcı!

Mutfakta sıkça karşımıza çıkan yumurta kabukları, sadece çıtırtısıyla değil, içerdiği kalsiyum ile de dikkat çekiyor. Yumurta kabukları, omlet ya da fırın yemeklerinden alınan bir ısırıkla sürpriz bir şekilde sofralarımıza geliyor...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 22:43
Yumurta kabuğu tüketilebilir mi: Cevap şaşırtıcı!
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Her çıtırtıda kalsiyum takviyesi sağlayan yumurta kabukları, omletten veya fırında pişmiş ürünlerden bir ısırık aldığınızda karşınıza çıkabilir. İştah açıcı veya ideal olmasa da, yumurta kabuğu kalıntılarını tüketmek düşündüğünüzden daha yaygın. Tıpkı yumurta gibi, yumurta kabukları da vücudumuz için faydalı olan çeşitli besin maddelerine sahip.

Yumurta kabuğu yemenin potansiyel faydaları göz önüne alındığında, birçok sağlıklı gıda ve takviye mağazasının yumurta kabuklarını toz halinde satmaya başladığını görüyoruz. Bu tozlar özellikle osteoporoz gibi durumlar için faydalı olabilir. Ayrıca, eklem sağlığını desteklediği kanıtlanmış yumurta kabuğu zarı tozu da mevcuttur.

Ancak, yumurta kabuğu kırıntılarını tüketmeye karar vermeden önce dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İlk olarak, keskin yumurta kabuğu parçalarının boğazı çizebileceğini ve hatta delebileceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, çiğ yumurtadan gelen kabuk parçalarının bakteri riski taşıyabileceği için bu konuda dikkatli olunmalıdır.

Eğer kalsiyum takviyesine ihtiyaç duyuyorsanız, evde kendi uygun maliyetli yumurta kabuğu tozu takviyenizi yapabilirsiniz. Bunun için yumurta kabuklarını kaynatıp öğütmeniz önerilir. Yumurta kabuklarını ince bir kıvama getirdikten sonra, bu tozu smoothie'lere, unlu mamullere ve hatta çorbalara ekleyerek ekstra bir kalsiyum dozu alabilirsiniz.


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