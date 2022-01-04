Yumurta yemenin 6 şaşırtıcı yararı

04 Ocak 2022 Salı, 00:00

Temel 13 vitamin ve mineralle yüklü yumurtalar, birçok insan tarafından sağlıklı bir diyetin parçası olarak ihtiyaç duyulan önemli besinlerin temel kaynaklarını sağlar. Yumurtalardaki yüksek kaliteli proteinin yüzde 60'ı yumurta beyazında bulunurken, yumurta sarısı sağlıklı yağları, vitaminleri, mineralleri ve antioksidanları içerir. Bunların tümü günlük beslenme ihtiyaçlarınıza değerli bir katkı sağlar.

Yumurtanın bilinen temel faydalarının dışında herkes tarafından bilinmeyen başka faydaları da bulunur.

İşte yumurtanın şaşırtıcı faydaları...

TEK BİR YUMURTA BİLE BESİNLERLE DOLU

New York'ta lisanslı bir diyetisyen olan Natalie Rizzo daha önce Insider'a verdiği demeçte, "Yumurtalar yüksek kaliteli proteindir ve A vitamini, D vitamini, B vitaminleri ve folat gibi çok çeşitli vitamin ve mineraller içerir" şeklinde açıklamada bulunmuştu. Tek bir büyük yumurta ayrıca E vitamini, B12 vitamini, kalsiyum, niasin, demir ve riboflavin içerir.

YÜKSEK MİKTARDA KOLİN İÇERİYOR

Sağlıklı beyin fonksiyonu için az bilinen ancak gerekli bir besin olan yüksek miktarda kolin içerirler. Hücre zarlarını oluşturmak için kullanılan bir mikro besin olan kolin, sinir sisteminin çalışmasını sağlar ve hafıza ve öğrenme süreçleri de dahil olmak üzere beyin sağlığına katkıda bulunur. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, büyük bir haşlanmış yumurta, önerilen günlük kolin değerinin yüzde 27'sini karşılar. Ayrıca Rizzo, mikro besin olan kolinin hamile kadınlar ve bebekler için önemini de vurguluyor.

'İYİ' KOLESTROL MİKTARINI ARTIRABİLİR

Yumurta, "iyi" kolesterol olarak bilinen Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein (HDL) miktarını artırabilir. Yumurtaların kolesterolü yüksektir, ancak diyetisyenler onları yemenin aslında kan kolesterol seviyelerini yükseltmediğini söylüyor.

Sağlık uzmanları, yüksek kolesterollü gıdaların kan kolesterol seviyelerini yükselteceğini ve ABD'de önde gelen ölüm nedeni olan kardiyovasküler hastalık riskini artıracağını düşünürdü. 2015 yılında, 'Amerikalılar için Diyet Rehberi', diyet kolesterolünün kan kolesterol seviyelerindeki artışa doğrudan katkıda bulunduğuna dair bir kanıt bulunmadığını öne sürdü.

Birkaç çalışma, düzenli olarak yumurta yemenin, kalp hastalığı riskini azaltabileceği için "iyi kolesterol" olarak bilinen HDL düzeylerini artırdığını buldu. Lisanslı bir diyetisyen ve "Gentle Nutrition" kitabının yazarı Rachael Hartley, "Kalp hastalığında daha fazla rol oynuyor gibi görünen doymuş yağlar, trans yağlar ve ilave şekerlere dikkat edilmesi önerilir" dedi.

GÖZ SAĞLIĞI RİSKİNİ AZALTABİLEN ANTİOKSİDANLAR İÇERİR

Yumurtalar, antioksidanlar lutein ve zeaksantin içerir; bu, çalışmaların katarakt ve makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı göz bozuklukları riskini azaltabileceğini düşündürür.

KİLO VERME HEDEFLERİNE YARDIMCI OLABİLİR

Yumurtalar kilo vermenize yardımcı olabilir çünkü yüksek protein içeriği (büyük yumurta başına 6 gram) sizi daha uzun süre tok tutar. Protein ayrıca daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olmak için metabolizmanızı hızlandırabilir.

Çevrimiçi davranışsal ve zihinsel sağlık bakımı girişimi Nutrition at Cerebral'i yöneten Chelsea Jackle, yumurta içeren diyet programlarının kilo kaybıyla bağlantılı olduğuna değinerek, "Protein daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olduğundan, yumurta gibi yüksek proteinli yiyecekler yemek iştahınızı daha dengeli tutmanıza ve günün ilerleyen saatlerinde aşırı yemeyi önlemenize yardımcı olabilir" diyor.

PROTEİN KAS OLUŞTURMAYA DA YARDIMCI OLABİLİR

Protein ayrıca kas sağlığına da fayda sağlar, daha büyük kasları korumanıza ve hatta geliştirmenize yardımcı olur. Kaslar ayrıca dinlenirken daha fazla enerji kullanır ve daha fazla kalori yakar, bu nedenle ne kadar fazla kasınız varsa, vücudunuz yediğiniz yiyecekleri o kadar verimli bir şekilde yakar.

Fonksiyonel tıp uzmanı ve bir sağlıklı yaşam platformu olan VibrantDoc'un kurucusu olan Stacie Stephenson, kasların iyileşmesine ve büyümesine yardımcı olmak için antrenmandan sonra yumurta gibi protein açısından zengin yiyecekler yemeyi öneriyor.