Yumurtanın bu şekli sağlığı kötü etkiliyor! Sağlıklı yumurta tüketimi için ipuçları

Yumurtayı yanlış pişirme şekilleri sağlığa zarar verebilir. Özellikle aşırı pişirilen yumurtalar, içerdiği kolesterolün oksitlenmesiyle kalp sağlığını tehdit edebilecek bileşikler oluşturur.

Yumurtanın bu şekli sağlığı kötü etkiliyor! Sağlıklı yumurta tüketimi için ipuçları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 17:23

Yumurta, içerdiği protein ve vitaminlerle beslenme açısından önemli bir kaynak olsa da, pişirme yöntemi sağlığa etkisini büyük ölçüde değiştirebilir. İşte, yumurtayı sağlıklı şekilde pişirmenin yolları ve olası riskleri.

YUMURTAYI AŞIRI PİŞİRMEMEK NEDEN ÖNEMLİ?

Uzun süre yüksek ısıda pişirilen yumurtalarda oksisterol oluşumu artar. Bu bileşikler kalp ve damar sağlığı için risk taşır.

SAĞLIKLI YUMURTA PİŞİRME YÖNTEMLERİ

Haşlanmış veya çırpılmış olarak kısa sürede pişirilmesi tavsiye edilir. Az yağ ile kısık ateşte pişirmek besin değerini korur.

YUMURTANIN BESİN DEĞERİ VE KOLESTEROL İÇERİĞİ

Yumurta, protein ve vitamin yönünden zengin olsa da, kolesterol içeriği pişirme yöntemiyle farklılık gösterebilir.

DENGELİ VE GÜVENLİ YUMURTA TÜKETİMİ İÇİN İPUÇLARI

Haftada birkaç gün, orta derecede pişmiş olarak tüketmek daha güvenlidir.


Etiketler: #Yumurta #Sağlık #Besin

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