Ünlü ekonomi yazarı tek tek sıraladı: 10 adımda kara para aklayıcı fenomen nasıl olunur?

Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:09

Güncelleme: 28.11.2023 - 16:21

Son dönemde yüksek faiz vaadiyle dolandırıcılık, kara para aklama operasyonları ve fenomenlere yönelik soruşturmaların artması, söz konusu sistemlerin nasıl kurulduğunu da gündem haline getirdi.

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, bugünkü köşe yazısında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulundu. "Türkiye’de kara para ponzileşiyor" başlıklı yazısında Oğuz, kara paranın sisteme girmek, kayıt dışı paranın ise sistemden çıkmak isteyeceğini belirtti.

'FENOMENLER VERGİ SORUŞTURMASINA DAHİL OLUYOR'

"Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde kara para aklama adımları da tırmanır" denen Oğuz, "Fenomen salgınının kara parayla ilgisi var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Olmaz mı? Öyle ki birkaç yıl öncesine dek mütevazı hayat sürenleri, bir anda güzellik merkezi açarken, kozmetik pazarlarken görüyor ve sosyal medyanın üzerinden oluşturulan kanallar sayesinde, kazandıklarını iddia ettikleri kara paralar; sisteme dâhil ediliyor. Son fenomen pandemisi, bunun en canlı örneğidir ve her geçen gün yeni fenomenler, kara para veya vergi soruşturmasına dahil oluyor."

'GÜZELLİK MERKEZİ AÇ, DUA EDERKEN FOTOĞRAF ÇEKTİR...'

"10 adımda kara para aklayıcısı fenomen nasıl olunur?" diye soran Oğuz, şu maddeleri sıraladı:

1- Öncelikle sosyal medyada bir profil oluştur.

2- Güzellik merkezi aç ve kozmetik ürün tedarik edip pazarla.

3- Hacca veya umreye git, tavaftan ziyade özçekime ağırlık ver, paylaş.

4- Bol bol dua ederken fotoğraf çektir.

5- Takipçi sayını arttırmak için ajans tut, profesyonellerle çalış.

6- Sana para yağmaya başlayacaktır. Onlarla at, kat, yat, daire, dükkan al.

7- Pahalı arabaların olsun ama bunların görünmesini sağla.

8- Lüks hayatını sergile ki sisteme para sokarken milyon dolarların meşru zemini oluşsun.

9- Masak’ın radarına girmemek için büyük paraları küçük parçalara bölerek harca.

10- Tutuklanınca her şeyi inkâr et. Başkasını suçla. Sana destek verenleri de kızdırma.