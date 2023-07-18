Yurttaş zam sonrası 'terapiye' başladı
Bir sosyal medya kullanıcısının 'Zamları zamcığa dönüştürme olumlaması' başlığıyla paylaştığı videosu gündem oldu.
KDV, ÖTV, akaryakıt, harç ve birçok kaleme gelen zam yağmurunun ardından bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcısı söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:
"Derin bir nefes alıp gözlerinizi kapatın ve sağ elinizi kalbinizin üzerine koyun. Üç kez derin nefes alıp verin ve sanki giren hiçbir şey olmamışçasına büyük bir tebessümle söylediklerimi tekrar edin.
Gelen her bir zammı ve vergiyi mor bir enerji topu olarak kuyruk sokumumda hissediyorum. Arabam olmadığı için şükürler olsun. Çift MTV beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor.
Geçmişten geleceğe öfke duyduğum her bir zammı affediyorum. Her geçen gün maaşım artıyor ve zahmetsizce elimden kolayca uçup gidiyor."
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu
- Yargı, RTÜK'e 'dur' dedi
- Yurttaşın parası böyle çarçur edildi!
- AKP’nin umut bağladığı Körfez sermayesi gidiyor
- 3 bin hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
- Yusuf Tekin geri adım attı
- Burada bir 'utanç' olduğu doğru!
- Tahliyeler başladı
- Düğünde fotoğrafçı dehşeti!
- Faiz ne kadar artırılacak?