Yurttaş zam sonrası 'terapiye' başladı

Yayınlanma: 18.07.2023 - 15:44

Güncelleme: 18.07.2023 - 15:44

KDV, ÖTV, akaryakıt, harç ve birçok kaleme gelen zam yağmurunun ardından bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcısı söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Derin bir nefes alıp gözlerinizi kapatın ve sağ elinizi kalbinizin üzerine koyun. Üç kez derin nefes alıp verin ve sanki giren hiçbir şey olmamışçasına büyük bir tebessümle söylediklerimi tekrar edin.

Gelen her bir zammı ve vergiyi mor bir enerji topu olarak kuyruk sokumumda hissediyorum. Arabam olmadığı için şükürler olsun. Çift MTV beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor.

Geçmişten geleceğe öfke duyduğum her bir zammı affediyorum. Her geçen gün maaşım artıyor ve zahmetsizce elimden kolayca uçup gidiyor."



