Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

Günlük hayatın stresiyle baş etmek, kilo kontrolünü sağlamak ve kalp sağlığını korumak için en kolay ve etkili egzersizlerin başında yürüyüş geliyor. Ancak uzmanlar, çok basit görünen bu aktivitenin yanlış alışkanlıklarla yapılması durumunda eklem ağrılarına, sakatlanmalara ve erken pes etmeye neden olabileceği konusunda uyarıyor. Yürüyüş kalitenizi artıracak ve egzersizinizi daha verimli hale getirecek doğru adımları sizler için derledik.

1. Ayakkabı Seçimine Dikkat: Tenis ve Basketbol Ayakkabısı Yürüyüşü Baltalıyor Yüksek topuklu ayakkabıların yürüyüş için uygun olmadığını herkes bilir; ancak yapılan en büyük hata sert tabanlı tenis veya basketbol ayakkabılarını tercih etmektir. Bu ayakkabılar hızlı yan hareketler için tasarlanmıştır ve yürüyüş için hayati olan topuktan parmağa esnekliği engeller. Yürüyüş yaparken hafif, nefes alabilen, yastıklı topuğa sahip modelleri veya esnek koşu ayakkabılarını tercih etmelisiniz.

2. Ayakkabıyı Doğru Saatte Satın Alın Çok bol ayakkabılar ayağa destek vermezken, çok sıkı ayakkabılar ise sürtünmeden kaynaklı nasırlara yol açar. Ayakkabı alışverişini ayakların hafifçe şiştiği öğleden sonra saatlerinde yapmak, gerçek ayak bedeninizi bulmanızı sağlar. Ayakkabının içinde parmaklarınız rahatça hareket edebilmeli ancak ayağınız sağa sola kaymamalıdır.

3. Rutinin Dışına Çıkın ve Yokuşları Keşfedin Her gün aynı rotada yürümek zamanla zihinsel bir doygunluğa ve sıkılmaya yol açar. Hem motivasyonu yüksek tutmak hem de farklı kas gruplarını çalıştırmak için rotanızı düzenli olarak değiştirin. Güzergahınıza yokuşlar eklemek, yürüyüşün yoğunluğunu artırarak uyluk, arka bacak ve kalça kaslarınızı daha hızlı güçlendirir.

4. Dış Dünyayla Bağınızı Tamamen Koparmayın Yürürken müzik dinlemek ya da podcast takip etmek keyifli olabilir ancak dış sesleri tamamen kapatmak ölümcül tehlikelere davetiye çıkarır. Hızla geçen bir otobüsü, korna çalan bir aracı ya da ambulans sirenini duyabilmek için dış sesleri geçiren kulaklıklar tercih edin ve ses seviyesini her zaman makul bir düzeyde tutun.

5. Ekran Bağımlılığı Yaralanmaları İki Katına Çıkardı Yürürken telefona bakmak, kaldırıma takılmanıza veya trafiğin ortasında kalmanıza neden olabilir. Araştırmalar, telefon kaynaklı yaya yaralanmalarının son yıllarda iki katından fazla arttığını ve kazazedelerin yüzde 60'ının dikkatinin dağıldığını gösteriyor. Bir mesaja yanıt vermeniz gerekiyorsa durun, güvenli bir alana çekilin ve işiniz bitince yürümeye devam edin.

6. Patili Dostlarınızı Evde Bırakmayın Köpek sahibi olan ve dostlarını düzenli olarak yürüyüşe çıkaran kişilerin, uzmanların sağlıklı yaşam için önerdiği haftalık en az 150 dakikalık orta yoğunlukta egzersiz hedefine ulaşma olasılığı çok daha yüksektir. Köpeğinizin enerjisi ve coşkusu sizin de motivasyonunuzu artıracaktır.

7. Kıyafet Seçiminde "Katman" Formülü Çok dar ve ağır giysiler hareket kabiliyetinizi kısıtlar. Gevşek, rahat ve terletmeyen nefes alabilir kumaşlar seçin. Hava sıcaklığına göre üzerinizdeki ince katmanları çıkarıp takabileceğiniz kombinler oluşturun. Bulutlu günlerde veya kış aylarında dahi şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

8. Adımlarınızı Sayın: Yüzde 27 Daha Fazla Motivasyon Adımları, mesafeyi veya dakikaları takip etmek hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı görmenizi sağlar. Yapılan araştırmalar, adımlarını bir uygulama veya pedometre (adım sayar) ile takip eden kişilerin, takip etmeyenlere göre yaklaşık %27 daha fazla (günde ortalama 2.500 adım) yürüdüğünü ortaya koyuyor.

9. Telefonunuzu Evde Bırakmayın Ama Şarjına Dikkat Edin Dikkatinizi dağıtmadığı sürece telefon güvenliğiniz için bir artıdır. Kaybolduğunuzda haritaya bakmak veya acil durumlarda yardım çağırmak için telefonunuzu yanınıza alın, ancak yola çıkmadan önce şarjının tam olduğundan emin olun.

10. "Masa Başı" Kamburluğunu Yürüyüşe Taşımayın Bütün gün bilgisayar karşısında oturmanın getirdiği kambur duruşu yürüyüş sırasında sürdürmek sakatlanmalara yol açar. Doğru duruş için; omurganızı dik tutun, gözleriniz ileriye baksın, omuzlarınızı aşağıda ve gevşek bırakın. Kollarınızı doğal bir şekilde sallayarak topuktan parmak ucuna doğru adımlayın.

11. Görünmez Olmayın: Yansıtıcı Kıyafetler Hayat Kurtarır Gece veya sabahın erken saatlerinde, hava karanlıkken yürüyorsanız, sürücülerin sizi fark edebilmesi için parlak renkler ve yansıtıcı (reflektörlü) giysiler tercih edin. Özellikle hareket eden kollarınıza veya bacaklarınıza takacağınız yansıtıcı bantlar görünürlüğünüzü maksimuma çıkarır.

12. En İyi Yakıt: Sadece Su Yürüyüş esnasında tüketilen gazlı içecekler vücuda gereksiz şeker ve kalori yüklemesi yapar. Orta şiddetteki yürüyüşlerde sporcu içeceklerindeki ekstra elektrolitlere de ihtiyacınız yoktur. Dehidrasyonu (susuzluğu) önlemenin en sağlıklı ve etkili yolu sadece su içmektir.