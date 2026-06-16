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Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata
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Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

16.06.2026 13:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

Sağlıklı bir yaşamın ve zinde bir bedenin anahtarı olan yürüyüş, doğru teknikler ve alışkanlıklarla yapılmadığında sakatlanmalara ve motivasyon kaybına yol açabiliyor. Ayakkabı seçiminden duruş bozukluklarına, yanlış içecek tüketiminden teknoloji kullanımına kadar fark etmeden yapılan birçok hata yürüyüşün kalitesini düşürüyor.

Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

Günlük hayatın stresiyle baş etmek, kilo kontrolünü sağlamak ve kalp sağlığını korumak için en kolay ve etkili egzersizlerin başında yürüyüş geliyor. Ancak uzmanlar, çok basit görünen bu aktivitenin yanlış alışkanlıklarla yapılması durumunda eklem ağrılarına, sakatlanmalara ve erken pes etmeye neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Yürüyüş kalitenizi artıracak ve egzersizinizi daha verimli hale getirecek doğru adımları sizler için derledik.

Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

1. Ayakkabı Seçimine Dikkat: Tenis ve Basketbol Ayakkabısı Yürüyüşü Baltalıyor

Yüksek topuklu ayakkabıların yürüyüş için uygun olmadığını herkes bilir; ancak yapılan en büyük hata sert tabanlı tenis veya basketbol ayakkabılarını tercih etmektir. Bu ayakkabılar hızlı yan hareketler için tasarlanmıştır ve yürüyüş için hayati olan topuktan parmağa esnekliği engeller. Yürüyüş yaparken hafif, nefes alabilen, yastıklı topuğa sahip modelleri veya esnek koşu ayakkabılarını tercih etmelisiniz.

Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

2. Ayakkabıyı Doğru Saatte Satın Alın

Çok bol ayakkabılar ayağa destek vermezken, çok sıkı ayakkabılar ise sürtünmeden kaynaklı nasırlara yol açar. Ayakkabı alışverişini ayakların hafifçe şiştiği öğleden sonra saatlerinde yapmak, gerçek ayak bedeninizi bulmanızı sağlar. Ayakkabının içinde parmaklarınız rahatça hareket edebilmeli ancak ayağınız sağa sola kaymamalıdır.

Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

3. Rutinin Dışına Çıkın ve Yokuşları Keşfedin

Her gün aynı rotada yürümek zamanla zihinsel bir doygunluğa ve sıkılmaya yol açar. Hem motivasyonu yüksek tutmak hem de farklı kas gruplarını çalıştırmak için rotanızı düzenli olarak değiştirin. Güzergahınıza yokuşlar eklemek, yürüyüşün yoğunluğunu artırarak uyluk, arka bacak ve kalça kaslarınızı daha hızlı güçlendirir.

Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

4. Dış Dünyayla Bağınızı Tamamen Koparmayın

Yürürken müzik dinlemek ya da podcast takip etmek keyifli olabilir ancak dış sesleri tamamen kapatmak ölümcül tehlikelere davetiye çıkarır. Hızla geçen bir otobüsü, korna çalan bir aracı ya da ambulans sirenini duyabilmek için dış sesleri geçiren kulaklıklar tercih edin ve ses seviyesini her zaman makul bir düzeyde tutun.

Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

5. Ekran Bağımlılığı Yaralanmaları İki Katına Çıkardı

Yürürken telefona bakmak, kaldırıma takılmanıza veya trafiğin ortasında kalmanıza neden olabilir. Araştırmalar, telefon kaynaklı yaya yaralanmalarının son yıllarda iki katından fazla arttığını ve kazazedelerin yüzde 60'ının dikkatinin dağıldığını gösteriyor. Bir mesaja yanıt vermeniz gerekiyorsa durun, güvenli bir alana çekilin ve işiniz bitince yürümeye devam edin.

Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

6. Patili Dostlarınızı Evde Bırakmayın

Köpek sahibi olan ve dostlarını düzenli olarak yürüyüşe çıkaran kişilerin, uzmanların sağlıklı yaşam için önerdiği haftalık en az 150 dakikalık orta yoğunlukta egzersiz hedefine ulaşma olasılığı çok daha yüksektir. Köpeğinizin enerjisi ve coşkusu sizin de motivasyonunuzu artıracaktır.

Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

7. Kıyafet Seçiminde "Katman" Formülü

Çok dar ve ağır giysiler hareket kabiliyetinizi kısıtlar. Gevşek, rahat ve terletmeyen nefes alabilir kumaşlar seçin. Hava sıcaklığına göre üzerinizdeki ince katmanları çıkarıp takabileceğiniz kombinler oluşturun. Bulutlu günlerde veya kış aylarında dahi şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

8. Adımlarınızı Sayın: Yüzde 27 Daha Fazla Motivasyon

Adımları, mesafeyi veya dakikaları takip etmek hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı görmenizi sağlar. Yapılan araştırmalar, adımlarını bir uygulama veya pedometre (adım sayar) ile takip eden kişilerin, takip etmeyenlere göre yaklaşık %27 daha fazla (günde ortalama 2.500 adım) yürüdüğünü ortaya koyuyor.

Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

9. Telefonunuzu Evde Bırakmayın Ama Şarjına Dikkat Edin

Dikkatinizi dağıtmadığı sürece telefon güvenliğiniz için bir artıdır. Kaybolduğunuzda haritaya bakmak veya acil durumlarda yardım çağırmak için telefonunuzu yanınıza alın, ancak yola çıkmadan önce şarjının tam olduğundan emin olun.

Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

10. "Masa Başı" Kamburluğunu Yürüyüşe Taşımayın

Bütün gün bilgisayar karşısında oturmanın getirdiği kambur duruşu yürüyüş sırasında sürdürmek sakatlanmalara yol açar. Doğru duruş için; omurganızı dik tutun, gözleriniz ileriye baksın, omuzlarınızı aşağıda ve gevşek bırakın. Kollarınızı doğal bir şekilde sallayarak topuktan parmak ucuna doğru adımlayın.

Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

11. Görünmez Olmayın: Yansıtıcı Kıyafetler Hayat Kurtarır

Gece veya sabahın erken saatlerinde, hava karanlıkken yürüyorsanız, sürücülerin sizi fark edebilmesi için parlak renkler ve yansıtıcı (reflektörlü) giysiler tercih edin. Özellikle hareket eden kollarınıza veya bacaklarınıza takacağınız yansıtıcı bantlar görünürlüğünüzü maksimuma çıkarır.

Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

12. En İyi Yakıt: Sadece Su

Yürüyüş esnasında tüketilen gazlı içecekler vücuda gereksiz şeker ve kalori yüklemesi yapar. Orta şiddetteki yürüyüşlerde sporcu içeceklerindeki ekstra elektrolitlere de ihtiyacınız yoktur. Dehidrasyonu (susuzluğu) önlemenin en sağlıklı ve etkili yolu sadece su içmektir.

Yürüyüş yaparken sağlığınızdan olmayın! Adım adım doğru yürüyüş rehberi ve sık yapılan 13 hata

13. Yürüyüş Sonrası Esnemeyi Unutmayın

Egzersiz bittiğinde baldır ve bacak kaslarınızı hafifçe esnetmek vücudun esnek kalmasını sağlar ve ertesi gün oluşacak kas ağrılarını engeller. Esneme hareketleri sırasında yaylanmayın ve acı hissedecek kadar aşırıya kaçmayın. Her pozisyonu 10-20 saniye boyunca sabit tutun.

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