Yusuf Güney'den bir garip Kenan Işık iddiası: 'Astral boyutta kaybolmuş durumda'

Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:47

Güncelleme: 06.01.2024 - 09:47

Şarkıcı Yusuf Güney, pandemi dönemi katıldığını iddia ettiği astral boyuttaki bir toplantıda pandemi kararının alındığına şahit olduğunu iddia etmişti.

Yusuf Güney’den benzer bir iddia da yaşadığı kaza sonrasında 10 yıldır yatağa bağımlı durumda olan Kenan Işık ile ilgili geldi.

Tv8’deki Aramızda Kalsın programına konuk olan Yusuf Güney, Kenan Işık ile ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Yusuf Güney, Kenan Işık hakkında “Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım” ifadelerini kullandı.