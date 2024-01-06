Yusuf Güney'den bir garip Kenan Işık iddiası: 'Astral boyutta kaybolmuş durumda'
Daha önce pandemi döneminde ‘astral seyahat’ yaptığını ve yapılan toplantıda alınan kararlara şahit olduğunu iddia eden şarkıcı Yusuf Güney bu kez de Kenan Işık ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Güney, "Kenan Işık astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak" dedi
Şarkıcı Yusuf Güney, pandemi dönemi katıldığını iddia ettiği astral boyuttaki bir toplantıda pandemi kararının alındığına şahit olduğunu iddia etmişti.
Yusuf Güney’den benzer bir iddia da yaşadığı kaza sonrasında 10 yıldır yatağa bağımlı durumda olan Kenan Işık ile ilgili geldi.
Tv8’deki Aramızda Kalsın programına konuk olan Yusuf Güney, Kenan Işık ile ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu.
Yusuf Güney, Kenan Işık hakkında “Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım” ifadelerini kullandı.
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