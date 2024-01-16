Yüzlerce ürün çöpe atıldı! Kalanlar battaniyelerle korunmaya çalışılıyor

Yayınlanma: 16.01.2024 - 12:14

Güncelleme: 16.01.2024 - 12:14

Balkanlar'dan gelen soğukların etkisi altına giren Edirne’de sebze ve meyve halinde bulunan ürünler eksi 7 dereceye dayanamayarak dondu.

Edirne'de soğuk havada zor şartlar altında satış yapan hal esnafı, ısınmak için sebze ve meyve kasalarını yaktı. Soğuk havanın sebze meyvelerin donmasına yol açtığını ifade eden esnaf, soğuk havanın işlerini olumsuz etkilediğini bildirdi. Donma nedeniyle birçok sebze ve meyve satılmadan çöpe atıldı.

Edirne’de soğukları sebze ve meyve halini de vurdu. Özellikle gece yaşanan şiddetli soğuk tonlarca sebze ve meyvenin donmasına neden oldu. Yüzlerce ton sebze ve meyvenin donması karşısında yazıhane sahipleri çaresizlik içinde kalarak, "Soğuğu bizi yaktı" dedi. Kalan birkaç kilo sebze ve meyvenin de donmaması için elektrikli soba ve battaniyeler ile soğuktan korumaya çalışıyorlar.

"SOĞUĞA DAYANIKSIZ ÜRÜNLER DONUYOR"

Edirne hal esnaflarından Sinan Nal, "Dondurucu soğuklarda dolayı hal esnafı olarak elimizden geldiği kadar malları donmaktan korumaya çalışıyoruz. Isıtıcıları elimizden geldiği kadar geceden sabaha kadar yakarak korumaya çalışsak bile yine de mallar donuyor. Muzlar ve soğuğa dayanıksız ürünler donuyor. Bu ürünler de çöpe gidiyor" dedi.

Edirne Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Hasır, son günlerde yaşanan soğuk havanın işlerine çok önemli ölçüde yansıdığını belirterek, Edirne’de son soğuklar sebebi ile işlerde düşüşlerin ve fiyat artışları olduğu vurguladı. Hasır, "Soğuk havalar dolayısı ile mallar donuyor, bu da doğal olarak fiyatlara yansıyor. Yaşanan donmaları önlemek için battaniyelerle çarşaflarla malları korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Malların donmaması için battaniyelerle korumaya çalışan esnaf, marul ve karnabahar ve soğan donmasın diye kömür sobalarını yaktıklarını belirtti. Hal esnafı, soğuktan mahsulü korumanın en mantıklı yolunu ısıtıcı, katalitik ve kömür sobası yakmakta buluyor.







