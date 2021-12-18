'Yüzüklerin Efendisi' ekibinden, 20. yıl dönümü için rap performansı

18 Aralık 2021 Cumartesi, 00:00

Orta Dünya, hobbitler ve elfler'e olan 'aşkını' her fırsatta dile getirmekten çekinmeyen Stephen Colbert, Yüzüklerin Efendisi hayranlığını programına taşımayı ihmal etmedi.

The Late Show with Stephen Colbert'te talk show sunucusu ve komedyen, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'nin 20. yıl dönümü şerefine ekip ile birlikte rap yaparak üçlemeye olan sevgisini 'başka bir düzeye' taşıdı. Yüzüklerin Efendisi'nin 'tüm sinema tarihinin en büyük üçlemesi' olduğunu savundu.

Colbert müzik videosu “No. 1 Trilly”i yayınlamadan önce serinin ilk filmi Yüzük Kardeşliği için, "Yirmi yıl önce bu film, tüm zamanların en sevdiğim film serisini başlattı. Bana sorarsanız, daha iyi bir film serisi yok. Yüzüklerin Efendisi şüphesiz sinema tarihindeki en büyük üçleme. Bunu daha önce birçok kez söylemiş olabileceğimi biliyorum, ama şimdiye kadar, bir kez bile rap yapmadım" dedi.

EKİP BİR ARADA

Becerikli Orta Dünya ekibinden Elijah Wood (Frodo Baggins), Sean Astin (Samwise Gamgee), Billy Boyd (Peregrin "Pippin"), Dominic Monaghan (Meriadoc "Merry" Brandybuck), Hugo Weaving (Elrond), Andy Serkis (Gollum), Orlando Bloom (Legolas) and Viggo Mortensen (Aragorn), Colbert'in "No. 1 Trilly Müzik Videosu"nda yer aldı. Ayrıca Method Man, Killer Mike ve Anna Kendrick de videoda boy gösterdi.

Box Office Mojo'ya göre Yüzük Kardeşliği, ilk hafta sonunda Kuzey Amerika gişesinde 47 milyon dolardan fazla hasılat elde ettiği ve ülke içinde 316 milyon dolar ve dünya çapında 898 milyon dolar hasılat elde ederek büyük zirvelere ulaştığını kanıtladı. İlk filmin ardından İki Kule ve Kralın Dönüşü, En İyi Film adaylığı da dahil olmak üzere 11 Oscar kazandı.