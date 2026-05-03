3.05.2026 15:08:00
Haber Merkezi
Matcha’dan sonra yükselen yeni lezzet: Hojicha latte nedir, nasıl yapılır?

Yeşil çayın kavrulmuş haliyle hazırlanan hojicha latte, düşük kafein içeriği ve yumuşak aromasıyla son dönemin popüler içecek trendleri arasında yer alıyor.

Matcha’nın dünya genelinde yaygınlaşmasının ardından Japon mutfağından yeni bir içecek daha dikkat çekmeye başladı: hojicha latte. Kavrulmuş yeşil çay yapraklarından elde edilen hojicha, kendine özgü fındıksı ve hafif isli aromasıyla özellikle kahveye alternatif arayanların ilgisini çekiyor.

HOJİCHA LATTE NEDİR?

Hojicha, yeşil çay yapraklarının yüksek ısıda kavrulmasıyla elde edilen bir çay türüdür. Bu işlem çayın rengini daha kahverengimsi hale getirirken kafein oranını da düşürür. Sütle birleştirildiğinde ise ortaya yumuşak içimli, kahve benzeri ama daha hafif bir içecek çıkar: hojicha latte.

Hojicha özellikle Japonya’da akşam saatlerinde tercih edilen bir içecek olarak bilinirken, son yıllarda kafeinsiz alternatif arayanlar arasında global bir trend haline gelmiştir.

HOJİCHA LATTE NASIL YAPILIR?

malzemeler

  • 1-2 çay kaşığı hojicha tozu
  • 1 su bardağı süt (isteğe göre bitkisel süt)
  • 1-2 tatlı kaşığı sıcak su
  • İsteğe göre tatlandırıcı (bal veya şeker)

yapılış

Hojicha tozunu bir kaba alın ve üzerine az miktarda sıcak su ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde edin.

Sütü ısıtın (kaynatmamaya dikkat edin).

Isınan sütü hazırladığınız hojicha karışımına ekleyin.

İyice karıştırın veya köpürtücü ile köpürtün.

İsteğe göre tatlandırarak servis edin.

