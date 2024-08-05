Zac Efron'dan hayranlarını korkutan haber: Hastanelik oldu!

Yayınlanma: 05.08.2024 - 10:15

Güncelleme: 05.08.2024 - 10:15

'High School Musical' serisiyle hafızalara kazınan 36 yaşındaki oyuncu Zac Efron, hayranlarını endişelendirdi. Daily Mail'de yer alan habere göre, Efron'un temsilcisi Cuma günü İbiza'da lüks bir villada yaşanan kaza sonucu Efron'un hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

TMZ'ye bilgi veren bir kaynak, Zac Efron'un villada çalışan iki kişi tarafından havuzdan çıkarılarak kurtarıldığını söyledi. Temsilcisi, Efron'un küçük olaydan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını ve iyileştiğini doğruladı.

SAĞLIK DURUMU

Bir süredir İbiza'da vakit geçiren Zac Efron, tedbir amaçlı hastanede bir gün kaldıktan sonra ertesi sabah taburcu edildi. Dış basından gelen bilgilere göre, ünlü aktörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.