Zafer Algöz isyan etti: 'Oha diyorum, Allah vicdan versin'

Oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havalimanı'nda uygulanan otopark fiyatı ücretlerine tepki gösterdi. Algöz, "Oha diyorum. Allah vicdan versin" sözleri ile isyan etti.

Zafer Algöz isyan etti: 'Oha diyorum, Allah vicdan versin'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 19:04

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havalimanı otoparkında yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından aktardı.

Otomobilini 22 saat boyunca İstanbul Havalimanı otoparkında bıraktığını belirten Algöz, ödediği ücrete isyan etti.

"1225 LİRA İSTEDİLER"

Algöz'ün paylaşımı şöyle:

"Arabayı 22 saatliğine İstanbul havaalanı otoparkına bıraktım. 1225 tl istediler. Bilseydim alana yakın bir otelde suit oda tutardım. Araba da keyfine bakardı….Artık bazı şeylere yuuhh demek yeterli değil, ohaaa ohaaa diyorum. Allah vicdan versin."


Etiketler: #Zafer Algöz #oyuncu #sosyal medya

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