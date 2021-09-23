Serdar Ortaç yaptığı açıklama ile Beşiktaş'tan özür diledi
Serdar Ortaç, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Beşiktaş'tan özür diledi.
Serdar Ortaç, Beşiktaş hakkında söylediği sözlerin üzerine sosyal medyadan büyük tepki görmüştü.
Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklama ile hukuki süreç başlattıklarını kamuoyu ile paylaşmıştı.
Serdar Ortaç tüm yaşananların üzerine sosyal medyadan bir özür paylaşımı yaptı.
Ortaç, paylaştığı videoda "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum." sözlerine yer verdi.
#serdarortac #beşiktaş pic.twitter.com/adoh8KT8KE— Serdar Ortac (@Serdarortacs) September 23, 2021
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