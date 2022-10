Uykusuz bırakan filmin devamı geliyor: Korku Seansı (The Conjuring) 4 yolda

24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:31

Korku filmi denilince akla gelen ilk filmlerden biri olan The Conjuring'in (Korku Seansı) 4. filmi resmen geliyor.

The Hollywood Reporter’ın özel haberine göre tüm The Conjuring filmlerinin arkasındaki yapımcı James Wan ve Peter Safran, 4. film için ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ filminin yazarı David Leslie Johnson-McGoldrik ile çalışmalara başladı bile.

David Leslie Johnson-McGoldrick, serinin 2. ve 3. filmlerinin senaryosunu da üstlenmişti.

KORKU SEANSI NE ANLATIYOR?

"Korku Seansı" serisi, Patrick Wilson ve Vera Farmiga’nın canlandırdığı paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren’ın maceralarını konu ediyor. 1970’de gerçekleşen ve perili bebek Annabelle’in dahil olduğu orijinal "Korku Seansı", çifti korkunç bir varlık tarafından kuşatılan karanlık bir geçmişe sahip tenha bir çiftlik evine kadar takip etti.

2016’da yayınlanan "Korku Seansı 2" ise onları 1977’nin İngiltere’sinde, Lorraine’in bir yıl önce Amityville hayaletlerini araştırırken gördüğü bir vizyonla bağlantılı olan, poltergeist istilasına uğramış bir eve kadar takip etti.

2021’in haziran ayında çıkan serinin üçüncü filmi "Korku Seansı 3: Katil Şeytan" (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) ise, çiftin hapsedilen bir adamı şeytani bir mülkten kurtarmaya çalıştıkları 1981 yılına kadar takip etti.