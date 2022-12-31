'Zatürre ölüme sebep olabiliyor'
Kış aylarında hastalıkların artmasıyla beraber soğuk algınlığı şeklinde başlayan pnömoni (zatürre) vakalarının da arttığına işaret eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nurşen Avkan, zatürre ile ilgili merak edilenleri anlattı.
Uzm. Dr. Nurşen Avkan, pnömoninin belirtileri ve teşhisi hakkında bilgiler verdi.
Avkan, “Halk arasında zatürre olarak da bilinen pnömoni, akciğer dokusundaki hava keseciklerinin iltihaplı sıvı ile dolması sonucu oluşur. Bulaşıcı bir hastalık olan pnömoniden korunmak için özellikle kış aylarında kalabalık kapalı alanlardan uzak durulması, uzak durulamıyorsa dikkat edilmesi gerekir” dedi.
Genel sağlık kurallarına dikkat edilerek zatürreye karşı önlem alınabileceğinin altını çizen Avkan, “Koronavirüs pandemisinde dikkat ettiğimiz öksürürürken hapşırırken mendil kullanma, eşyaların ortak kullanılmaması, elleri sık sık yıkama gibi kurallara dikkat edilmesinin yanında sigara ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak durularak bağışıklık güçlü tutulmalıdır. Zatürre aşısı ile hastalığa karşı tedbir alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
“HEMEN DOKTORA BAŞVURMALISINIZ”
Zatürre belirtilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini altını çizen Avkan, “Pnömoni, soğuk algınlığı şeklinde başladığı için halk arasında grip olarak nitelendirilip, tedavisinde gecikme olabilmektedir. Her ne kadar zatürre kelimesi insanları korkutsa da zatürre fark edilmediğinde doktora başvurmakta geç kalınabilmektedir. Belirtilere dikkat edilmesi hayati önem taşıyor” diye konuştu.
Zatürre belirtilerini ateş, titreme, üşüme, öksürük, balgam, göğüs ve sırt ağrısı, göğüste hırıltı, kusma, baş ağrısı ve iştahsızlık şeklinde sıralayan Uzm. Dr. Nurşen Avkan, şu uyarılarda bulundu:
“Bu belirtileri kendinizde görmeniz halinde bir göğüs hastalıkları uzmanına görünmelisiniz. Zatürre tanı ve tedavisi için laboratuvar sonuçları ile akciğer görüntülemelerine bakılarak tanı konulur ve gerekli tedavilere başlanır."
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