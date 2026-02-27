Zayıflama iğnesi kullananlar dikkat: Servet harcadığınız tedavi bu hata yüzünden boşa gidiyor...

Dünya genelinde obezite ile mücadelede yeni bir dönem açan zayıflama ilaçları, her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Ancak yüksek maliyetli bu tedavileri kullanan birçok hasta, tartıdaki ibrenin neden yerinden oynamadığını sorguluyor. İngiltere ve ABD merkezli yürütülen son araştırmalar, başarısızlığın arkasındaki gizli düşmanı işaret ediyor: Kalitesiz ve yetersiz uyku. Uzmanlara göre uyku düzenine dikkat etmemek, sadece süreci yavaşlatmıyor, aynı zamanda vücudun hormonal dengesini altüst ederek iğnelerin etkisini sıfırlıyor.

HORMONAL DENGESİZLİK AÇLIK KRİZLERİNİ TETİKLİYOR

Uyku uzmanı James Leinhardt’a göre, yetersiz uyku vücutta tam bir "hormon savaşı" başlatıyor. Kaliteli bir uyku uyunmadığında, beyne açlık sinyali gönderen 'Grelin' hormonu tavan yaparken, tokluk hissi veren 'Leptin' hormonu hızla düşüyor. Bu durum, zayıflama iğneleri iştahı baskılamaya çalışsa bile, beynin vücuda sürekli "yemek ye" emri vermesine neden oluyor. Sonuç ise engellenemeyen tatlı krizleri ve kontrolsüz porsiyonlar oluyor.

'YAĞ YERİNE KAS KAYBEDİYOR OLABİLİRSİNİZ'

Zayıflama ilaçları üzerine uzmanlaşan eczacı Peter Thnoia, uykusuzluğun sadece iştahı değil, kilo kaybının niteliğini de değiştirdiğini vurguluyor. Thnoia, "Vücut yeterince dinlenmediğinde, zayıflama ilaçları beklendiği gibi yağ yakımını gerçekleştiremiyor. Aksine, enerji arayan vücut kas dokularına saldırıyor. Bu da tartıda kilo vermiş görünseniz bile aslında sağlığınızdan ve kas kütlenizden kaybettiğiniz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

İLAÇLARIN YAN ETKİLERİNİ UYKUSUZLUK ARTIRIYOR

Zayıflama iğnelerinin en sık görülen yan etkilerinden olan mide bulantısı ve halsizlik, uykusuzlukla birleştiğinde katlanılamaz hale gelebiliyor. Uzmanlar, bu ilaçları kullanan hastaların tedaviden maksimum verim alabilmesi için sadece "ne yedikleriyle" değil, "nasıl uyuduklarıyla" da ilgilenmeleri gerektiğini belirtiyor.