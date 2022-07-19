Zayıflamak için ameliyet oldu: Göbek deliğinin alındığını fark etti

19 Temmuz 2022 Salı, 11:27

ABD'de yayınlanan yarışma programı 90 Days Fiance's (90 günlük nişanlı) ile ünlenen 36 yaşındaki Larissa Dos Santos Lima zayıflamak için bıçak altına yattı. Midesini küçültmek için ameliyat olduktan sonra bir de karın germe operasyonu geçiren Lima, ameliyattan sonra göbek deliğinin alındığını sosyal medyada açıkladı.

Page Six magazin dergisine göre; Instagram ünlüsü Lima, 630 bin takipçisine, “Bugün size ilk kez geçirdiğim korkunç operasyon hakkında konuşmak istiyorum. Ben de bu durumu yaşayan birçok insan gibi konuşmaktan korktum ve utandım” diyerek göbeğinin fotoğrafını paylaştı.

Göbek deliğine yeniden kavuşmak isteyen kadın, çare olmayan üç başarısız ameliyatı hakkında, "İlk başarısız prosedür: Göbek deliğim. Abdominoplasti olduğumda göbek deliğim alındı ve iznim olmadan atıldı [...] “Göbek deliği oluşturmak için çok acı verici 3 operasyon geçirdim. Ama yine de düzelmedi" dedi.