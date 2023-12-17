Zehirli pizzayı yiyen Osman zehirlendi mi? Seçil'e ne oldu? Yargı'nın son bölümünde neler oldu?
Yargı dizisi yeni bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Heyecanın dorukta olduğu bölümde neler yaşandığı dizinin tutkunları tarafından merak ediliyor. Peki, Zehirli pizzayı yiyen Osman zehirlendi mi? Seçil'e ne oldu? Yargı'nın son bölümünde neler oldu?
Kanal D'nin Emmy ödüllü dizisi Yargı, 76. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıktı. Nefeslerin tutulduğu bölümde neler olduğu izleyenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Zehirli pizzayı yiyen Osman zehirlendi mi? Seçil'e ne oldu? Yargı'nın son bölümünde neler oldu? İşte ayrıntılar...
OSMAN ZEHİRLENDİ Mİ?
Kadir'in gönderdiği zehirli pizzayı Ilgaz ve Ceylin başta olmak üzere evdekiler anlamsın diye yiyen Osman zehirlenme şüphesiyle korkar. Kadir, Seçil'in pizzayı yemediğini anlayınca çok sinirlenir. Osman'dan hıncını alır.
SEÇİL'İN BAŞINA NELER GELDİ?
Başına gelenleri anlatırsa öldürüleceğini ve Ilgaz, Ceylin, Parla ve Çınar'a zarar geleceğini düşünen Seçil olayları anlatmamak için uzun süre direnir. Arından Ilgaz'ın ısrarları sonucunda anlatmaya başlayan Seçil herkesi gözyaşlarına boğan hikayesini paylaşır.
Yetimhanede büyüyen Seçil, bir sığınma derneğine gitmeye başladığından bahseder. Yetimhanede ona yardımcı olan Necla'nın isteği ile buraya giden Seçil, on sekiz yaşına gelince yetimhaneden ayrılmak zorunda olduğu için Necla ile kalmaya başladığını anlatır. Necla'nın oğlu Tankut ile sevgili olduğunu ama Tankut'un onu tehdit ettiğinden bahseder.
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