Kim Milyoner Olmak İster'de şampiyonlar sahne alıyor... Zehra Güneş Hataylı voleybolcular için yarıştı!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 22:52

Güncelleme: 29.10.2023 - 23:11

Kim Milyoner Olmak İster'de cumhuriyetin 100. yılına özel olarak şampiyonlar ağırlandı. Programda serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül de yarışmacı koltuğuna oturdu. İşte Zehra Güneş'in yarışma anları...

VOLKAN DEMİREL BAĞLANDI...

Şampiyon voleybolcu 9. soruda karşılaştığı soruda Hatay Erkek Futbol takımının teknik direktörü Volkan Demirel'den yardım istedi. Volkan Demirel'in yer aldığı bir maçla alakalı soruda Demirel'in verdiği cevap yüzleri gülümsetti...

İşte soru:

2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesi veren Fenerbahçe ve Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?

A: Fenerbahçe kalecisi tüm golleri yemiştir

B: Sevilla kalecisi tüm golleri yemiştir

C: Fenerbahçe kalecisi üç fenaltı kurtarmıştır

D: Sevilla kalecisi üç fenaltı kurtarmıştır

Cevap: C

Volkon Demirel'in bizzat kalede yer aldığı maçın sonucunun sorulduğu soruda Zehra Güneş doğru cevabı vererek 10. soruyu görmeye hak kazandı.

ONUNCU SORU FİLENİN SULTANLARI'NDAN...

Milli Voleybol takımının orta oyuncularından Zehra Güneş'in yer aldığı Kim Milyoner Olmak İster'de joker hakkı biten Güneş 10. soruda soğuk terler döktü.

Soru: Türkiye A Milli Voleybol Takımı 2023'te namağlup Avrupa Şampiyonu olan ve Olimpiyat Elemelerini namağlup geçen 14 kişilik kadrosunun boy ortalaması kaçtır?

A: 181

B: 186

C: 191

D: 194

Cevap: 186

Milli voleybolcu 11. soruda çekilme kararı alarak 300. bin liralık büyük ödülün sahibi oldu.