Filenin Sultanı Hande Baladın: "Cumhuriyet, Türk kadını için eşitlik ve özgürlüğün simgesi"

Yayınlanma: 29.10.2023 - 12:46

Güncelleme: 29.10.2023 - 12:46

Filenin Sultanları, kazandığı başarılar ve kupalarla kadınlarımıza örnek olmayı su¨rdu¨ru¨yor. Aldıkları her sayı, bir gu¨n onlar gibi olmak isteyen milyonlarca gen kızın motivasyon kaynağı haline geliyor. Ay-Yıldızlı takımın ve Eczacıbaşı Dynavit’in önemli ismi Hande Baladın, Cumhuriyeti bizlere anlattı.

Cumhuriyet sizin için ne anlam ifade ediyor?

Cumhuriyet benim için, bir yönetim biçiminden çok daha fazlası öncelikle. İnsanların nereden geldiği, hangi dili konuştuğu veya farklılıklarının öneminin olmadığı, toplumun temel değerlerini yansıtan bir kavram. Özellikle de Türk kadını için. Türk kadını, Cumhuriyetle birlikte toplumsal rollerinde ve haklarında önemli değişiklikler gördü. Artık kadınlar sadece ev işleri veya annelik rolü ile sınırlı kalmıyor, aynı zamanda eğitim, iş dünyası ve spor gibi birçok alanda da yer almaya başladılar. Hatta tam olarak Cumhuriyet, Türk kadını için eşitlik ve özgürlüğün simgesi haline geldi. Artık kadınlar kendi hayatlarını şekillendirebiliyor, kendi kararlarını alabiliyor ve toplumun her alanında etkin bir şekilde yer alabiliyorlar. Bu da Türk kadınına büyük bir güç ve özgüven kazandırdı. Cumhuriyet’in Türk kadınına olan katkıları sadece eşitlik ve özgürlük alanında değil, aynı zamanda kültür, sanat, bilim ve spor gibi birçok alanda da görülebilir. Son olarak şunu diyebilirim ki Cumhuriyet, kadınlara yeteneklerini sergileyebilecekleri bir ortam yarattı.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hayalleriniz neler?

Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını geride bırakıyoruz bu sene. Herkes gibi ben de bunun heyecanını ve coşkusunu yaşıyorum. Hem milli takım olarak hem de Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak 100. yılımıza yakışacak işlere imza attığımızı düşünüyorum. Umarım bundan sonraki yıllarda da aynı başarıyı sürdürmek en büyük hedefimiz. Yeni yüzyılın hepimiz için huzurlu ve başarı dolu geçmesini dilerim.