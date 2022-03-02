Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, boyu kaç? İşte merak edilenler

02 Mart 2022 Çarşamba, 17:37

Kendini üç kelimeyle 'inatçı', 'cesur' ve 'duygusal' olarak tanımlayan Zehra Güneş, 2020 yılında verdiği bir röportajda, "Voleybol beni büyüttü ve hayatta birçok şeye sahip olmamı sağladı. En önemlisi, insanların bana saygı duyup beni desteklediklerini hissettim. Bu da beni güçlendirdi" sözlerini kullandı. Örnek aldığı sporcular sorulan ünlü voleybolcu, "Küçükken hep çok büyük takımları, milli takımları izlerdim, Gözde (Kırdar) Abla ve Neslihan (Demir) Abla'ya hayranlıkla bakardım. Ve onlarla aynı takımda oynayabilmek bu genç yaşımda gerçekten benim için gurur verici bir şeydi. Neden örnek olduklarını onları tanıyınca, onlarla aynı takımda olunca anladım" yanıtını verdi.

ZEHRA GÜNEŞ'İN HAYAT HİKAYESİ

7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi. Zehra Güneş aslen Balkan göçmenidir.

Voleybola 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı. İki yıl üst üste hem yıldız, hem de gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım, hem de genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2015-2016 sezonu Vakıfbank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda Vakıfbank genç takımıyla bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu.

Yıldız milli takımıyla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, genç milli takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da dünya şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

Zehra Güneş, Vakıfbank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı.

Zehra Güneş'in elde ettiği başarılar şöyle:

* 2017 U18 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

* 2017 U20 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

* 2018 Türkiye Ligi Gururla Yerli Özel Ödülü

* 2019 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

* 2021 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

Voleybolda 'orta oyuncu' pozisyonunda oynayan başarılı sporcu, 2020 yılında verdiği bir röportajda, "Ben ortada başladım ortada devam ediyorum. Aslında solağım ama nedenini bilmediğim şekilde voleybola sağ el ile başladım. Boyum uzun olduğu için orta oyuncu olarak seçildim" sözleriyle pasör çaprazı mevkisinde oynamanın içinde ukde kaldığını belirtti.

ÖZEL YAŞAMI

1999 doğumlu olan Zehra Güneş, 2022 yılı itibarıyla 23 yaşındadır ve bekardır.

Zehra Güneş 1.97 metre boyunda, 82 kilo ve yengeç burcudur.

Beşiktaş taraftarıdır.

Voleybol dışında tenis ve yüzme sporuyla ilgileniyor.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @zehragns18, Twitter'da @guneszehraa kullanıcı adıyla yer almaktadır.

ZEHRA GÜNEŞ'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

2011-2014 - Vakıfbank

2014-2015 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2015-2016 - Vakıfbank

2016-2017 - Beşiktaş

2017-2022 - Vakıfbank