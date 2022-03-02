Milli voleybolcu Zehra Güneş yeni imajıyla şaşırttı

Türk voleybolunda dikkat çeken isimlerden Zehra Güneş, yeni imajıyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Saçlarını kahkül kestiren Zehra Güneş'in yeni imajı, sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2022 Çarşamba, 16:23
Milli voleybolcu Zehra Güneş yeni imajıyla şaşırttı
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları arasında yer alan Zehra Güneş, sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında, Imoco Volley’i 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Güneş, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

YENİ STİLİ ÇOK KONUŞULDU

Filenin Sultanları'nda en dikkat çeken isimlerden olan Zehra Güneş radikal bir kararla tarzını değiştirdi. Saçlarına perçem yaptıran Güneş, yeni stilini takipçileriyle paylaştı.

Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan Güneş'in yeni stili sosyal medyada büyük beğeni topladı. 


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler