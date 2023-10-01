Zehra Güneş'in kuzeni ünlü Survivor yarışmacısı çıktı

Milli Takımın başarılı voleybolcularından Zehra Güneş'in kuzeninin Survivor'da yarışan ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 12:08
Zehra Güneş'in kuzeni ünlü Survivor yarışmacısı çıktı
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A Milli Kadın Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş'in Survivor'ın öne çıkan yarışmacılarından olan Berkan Karabulut ile kuzen olduğu ortaya çıktı.

Berkan Karabulut geçtiğimiz aylarda Zehra Güneş ve kız arkadaşı Lale Onuk ile çekilmiş bir kareyi paylaşıp ''Gururumuzsun kuzen'' notunu düştü.


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Zehra Güneş survivor

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