Zehra Güneş'in kuzeni ünlü Survivor yarışmacısı çıktı

Yayınlanma: 01.10.2023 - 12:08

Güncelleme: 01.10.2023 - 12:08

A Milli Kadın Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş'in Survivor'ın öne çıkan yarışmacılarından olan Berkan Karabulut ile kuzen olduğu ortaya çıktı.

Berkan Karabulut geçtiğimiz aylarda Zehra Güneş ve kız arkadaşı Lale Onuk ile çekilmiş bir kareyi paylaşıp ''Gururumuzsun kuzen'' notunu düştü.