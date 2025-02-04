Zeki Demirkubuz sinema tarihinin en iyi yönetmenini açıkladı!

Yönetmen Zeki Demirkubuz sinema tarihinin en iyi yönetmenini ve en sevdiği üç filmi açıkladı.

Zeki Demirkubuz sinema tarihinin en iyi yönetmenini açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:11

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, 28 Ocak’ta X hesabından yaptığı paylaşımda, sinema tarihinin en iyi yönetmenini ve en sevdiği üç filmi açıklayacağını duyurmuştu.

Demirkubuz, 31 Ocak’ta yaptığı yeni paylaşımda, kendisine göre sinema tarihinin en iyi yönetmeninin Martin Scorsese olduğunu belirtti. Ünlü yönetmen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yasujiro Ozu veya Ingmar Bergman da diyebilirdim ama emek, zeka ve dehasını aşamadığım için 'Martin Scorsese' dedim. İnsanı tanımak, sınırlarını bilmek isteyen 'Kızgın Boğa' ve 'Taxi Driver'ı izlesin. Kendini tanımak, bir şeye inanıp bir makam bulmak isteyen, insan nasıl olunur diye merak eden 'Silence’ı izlesin."



Etiketler: #Zeki Demirkubuz #martin scorsese

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