Zeki Demirkubuz sinema tarihinin en iyi yönetmenini açıkladı!
Yönetmen Zeki Demirkubuz sinema tarihinin en iyi yönetmenini ve en sevdiği üç filmi açıkladı.
Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, 28 Ocak’ta X hesabından yaptığı paylaşımda, sinema tarihinin en iyi yönetmenini ve en sevdiği üç filmi açıklayacağını duyurmuştu.
Demirkubuz, 31 Ocak’ta yaptığı yeni paylaşımda, kendisine göre sinema tarihinin en iyi yönetmeninin Martin Scorsese olduğunu belirtti. Ünlü yönetmen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yasujiro Ozu veya Ingmar Bergman da diyebilirdim ama emek, zeka ve dehasını aşamadığım için 'Martin Scorsese' dedim. İnsanı tanımak, sınırlarını bilmek isteyen 'Kızgın Boğa' ve 'Taxi Driver'ı izlesin. Kendini tanımak, bir şeye inanıp bir makam bulmak isteyen, insan nasıl olunur diye merak eden 'Silence’ı izlesin."
Bana göre sinema tarihinin en iyi yönetmenini,— Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) January 28, 2025
en sevdiğim üç filmiyle birlikte cuma akşamı yazacağım. Tartışma dışı olduğum için kendimi değerlendirmedim.
Bugüne kadar dinlediğim ve çok etkilendiğim parçayı da bir sonraki cuma...Neden cumaları diye sormayın.
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