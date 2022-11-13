Zeliha Sunal kimdir? Zeliha Sunal'ın eşi kim, neden hayatını kaybetti?

13 Kasım 2022 Pazar, 09:15

Müzisyen Zeliha-Nazmi Sunal çiftinden kötü haber geldi. Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal hayatını kaybetti.

ZELİHA SUNAL KİMDİR?

Zeliha Sunal 1962, Bursa'da doğdu. Dönemin halk eğitim merkezlerinde aldığı gitar dersleri ile gitar çalmaya başladı. Öğretmen Okulunda okurken kurduğu orkestra ile, liselerarası birçok müzik yarışmasına katıldı ve derece aldı. Uzunca bir süre amatör gruplarda gitar çalıp şarkı söyleyen Zeliha Sunal profesyonel müzik çalışmasının ilk basamağı olan İzmir'de 5 yıl kendi orkestrası ile çalıştı. 1988 yılında Grup Angora orkestrasıyla çalışmak üzere Ankara'ya gitti. 1988 -1992 yılları arasında birçok ülke devlet başkanının ağırlandığı devlet organizasyonlarında sahne aldı. TRT Ankara Televizyonunun hazırladığı Tele Tatil, Pazardan Pazara, 24`e Doğru programlarında müzik yaptı. TRT Ankara Radyosu "Hafta sonu" programında orkestra solistliği yaptı. 1993 yılında İstanbul'a yerleşti. Kanal D ve HBB Televizyonlarının müzik eğlence programlarında orkestra solistliği yaptı. TRT Televizyonu tarafından yayınlanan "Gece kahvesi" programında kendi orkestrası Grup Çağrışa ile birlikte çalıştı. TRT İzmir Televizyonunun hazırladığı "Hafta Sonu" programında sunucu ve solist olarak yer aldı.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent orkestrası, TRT Hafif Müzik ve Jazz Orkestrası, Grup Çağrışa adlı orkestra ile konserler verdi. Halen Z/Project adlı Orkestra ile çalışmakta. Los Angeles, New York, Chicago, Washington, Mexico, Almaata , Bişkek, Bakü, Rodos, Kıbrıs, St. Petersburg, Varna, Hurghada, Kahire , Belgrad, Dubrovnik, Monaco, Düsseldorf, Hamm, Münih'te konserler verdi.

TRT 2'de trafik konulu bir programın sunuculuğunu yaptı. TV 8 de yayınlanan "Zeliha ile Her Telden Her Dilden" adlı programın yapımcılığını sunuculuğunu ve solistliğini yaptı. 2009 yılında Flash TV'de "Sihirli Dolap" adlı programı hazırladı ve sundu. 2010 yılında Kıbrıs Genç Tv'de yayınlanan Kıbrıs Yıldızı Şarkı Yarışması'nda müzik direktörlüğü ve jüri üyeliği yaptı. Halen POPSAV da yönetim kurulunda görev yapmaktadır.TRT Kent Radyo İstanbul'da Radyo Programcılığı yapmıştır.

ZELİHA SUNAL'IN EŞİ KİMDİR?

Zeliha Sunal'ın eşi kendisi gibi müzisyen Nazmi Sunal'dır. Çiftin manevi kızları Arsevi Yeter müzsiyen Murat Yeter ile evlidir.

ZELİHA SUNAL'IN EŞİ NEDEN ÖLDÜ?

Zeliha Sunal’ın eşi Nazmi Sunal geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Haberi Nazmi Sunal’ın eşi Türk pop müziği sanatçısı Zeliha Sunal, sosyal medya hesabından duyurdu. Zeliha Sunal paylaştığı mesajda, “Eşimi, en iyi arkadaşımı Nazmimi kaybettim” dedi.

Nazmi Sunal’ın cenazesi, pazar günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.