John Fetterman kimdir, kaç yaşında?

09 Kasım 2022 Çarşamba, 10:38

Seçimlerde, Cumhuriyetçi Parti adayı Öz de Pensilvanya'dan Cumhuriyetçi Partinin Senatör adayı olmuştu. Dr. Mehmet Öz, Demokrat rakibi John Fetterman’ın gerisinde kaldı.



JOHN FETTERMAN KİMDİR?



John Karl Fetterman, 1969 yılında Pensilvanya'da doğdu. Albright Koleji'nden finans alanında lisans derecesi ile mezun oldu. Ardından 1993 yılında Connecticut Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisansı aldı. Fetterman iki yıl boyunca sigortacı olarak çalıştı. Fetterman UConn'da okurken, en iyi arkadaşı bir trafik kazasında öldü. Bu olay Fetterman'ın hayatı ve kariyer üzerind etkili olduç. Arkadaşının ölümünden sonra yardım kuruluşlarında çalışmaya başladı. Harvard Kennedy Okulu'na katıldı ve 1999 yılında Kamu Politikası Yüksek Lisans derecesi ile mezun oldu. 2004 yılında Braddock'a taşındı. Fetterman, Braddock'un yarı zamanlı belediye başkanı ve şehrin gençlik programının tam zamanlı direktörü olarak görev yaptı. Ayrıca kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Braddock Redux'u kurdu Fetterman, 2005 yılında belediye başkanlığı seçimlerini kazandı. Fetterman, 15 Ocak 2019'da Pennsylvania Vali Yardımcısı olarak göreve başladı.

JOHN FETTERMAN'IN EŞİ KİM?

Fetterman, aktivist Gisele Barreto Almeida ile evlidir. Çiftin üç çocuğu var

JOHN FETTERMAN'IN SAĞLIK SORUNLARI

2017'de Fetterman ayaklarının aniden şişmeye başlamasının ardından hastaneye kaldırıldı. Fetterman "atriyal fibrilasyon, düzensiz kalp ritmi teşhisi" kondu, ancak bu teşhis Mayıs 2022'de Fetterman'ın felç geçirmesine kadar kamuoyuna açıklanmamıştı.

KONGRE ARA SEÇİMLERİ

ABD'deki Kongre ara seçimlerinde kilit eyaletlerdeki yarışlarda oy sayımı sürerken, Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olan Türk kökenli Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman zaferini ilan etti.

NBC News sayımda gelinen noktada Fetterman'ın zaferinin kesinleştiğini duyururken, Demokrat siyasetçi de Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Resmileşti. Pennsylvania'dan bir sonraki senatör ben olacağım. Pennsylvania halkına güvendik ve sizler bizi yüz üstü bırakmadınız. Ben de sizi yüzüstü bırakmayacağım. Teşekkür ederim."



