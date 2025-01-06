Zembilli dizisinin İlyas'ı Atakan Hoşgören kim, kaç yaşında, nereli? Atakan Hoşgören hangi dizi ve filmlerde oynadı?

atv'nin yeni dizisi Zembilli'de İlyas karakterine hayat veren Atakan Hoşgören'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Zembilli dizisinin İlyas'ı Atakan Hoşgören kim, kaç yaşında, nereli? Atakan Hoşgören hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Zembilli dizisinin İlyas'ı Atakan Hoşgören kim, kaç yaşında, nereli? Atakan Hoşgören hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 11:13

Yayın hayatına başlayan Zembilli dizisinde İlyas Dibekçi karakterine hayat veren Atakan Hoşgören'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Zembilli dizisinin İlyas'ı Atakan Hoşgören kim, kaç yaşında, nereli? Atakan Hoşgören hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

ATAKAN HOŞGÖREN KİMDİR?

1999 doğumlu Atakan Hoşgören İstanbul'da doğdu. "4N1K" filminde canlandırdığı Ali Tekelioğlu karakteri ile tanındı.


Etiketler: #Atakan Hoşgören #zembilli dizisi #kimdir?

İlgili Haberler

Zembilli dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Zembilli dizisi hangi gün yayımlanıyor, yeni bölüm ne zaman? Zembilli dizisi nerede çekiliyor?

Zembilli dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Zembilli dizisi hangi gün yayımlanıyor, yeni bölüm ne zaman? Zembilli dizisi nerede çekiliyor?
Zembilli dizisinin Esma'sı Sude Zülal Güler kim, kaç yaşında, nereli? Sude Zülal Güler hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Zembilli dizisinin Esma'sı Sude Zülal Güler kim, kaç yaşında, nereli? Sude Zülal Güler hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Sustalı Ceylan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sustalı Ceylan dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

Sustalı Ceylan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sustalı Ceylan dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler