Zembilli dizisinin İlyas'ı Atakan Hoşgören kim, kaç yaşında, nereli? Atakan Hoşgören hangi dizi ve filmlerde oynadı?
atv'nin yeni dizisi Zembilli'de İlyas karakterine hayat veren Atakan Hoşgören'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Zembilli dizisinin İlyas'ı Atakan Hoşgören kim, kaç yaşında, nereli? Atakan Hoşgören hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yayın hayatına başlayan Zembilli dizisinde İlyas Dibekçi karakterine hayat veren Atakan Hoşgören'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Zembilli dizisinin İlyas'ı Atakan Hoşgören kim, kaç yaşında, nereli? Atakan Hoşgören hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
ATAKAN HOŞGÖREN KİMDİR?
1999 doğumlu Atakan Hoşgören İstanbul'da doğdu. "4N1K" filminde canlandırdığı Ali Tekelioğlu karakteri ile tanındı.
Etiketler: #Atakan Hoşgören #zembilli dizisi #kimdir?
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