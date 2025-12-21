Türkiye'de kış mevsiminin sert ve soğuk zamanlarını tanımlamak için kullanılan bir terim olan "Zemheri"nin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Peki, zemheri ne zaman başlayacak? Zemheri ne demek? Zemheri soğukları ne zaman bitecek?

ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zemheri dönemi, halk arasında 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasını kapsayan zaman dilimi olarak kabul edilir. Bu dönemin en belirgin özelliği ise, hem sonbahar hem de kış mevsiminin etkilerini taşıması nedeniyle sıcaklık dalgalanmalarının oldukça fazla yaşanmasıdır.

ZEMHERİ NE DEMEK?

Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur.

ZEMHER KAÇ GÜN SÜRER?

Zemheri ayı, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi kapsıyor.

Bu süreçte 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

ZEMHERİ SOĞUKLARININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Arapça kış anlamına gelen 'Zem' ve Farsça uğultu anlamına gelen 'Harir' kelimesinin birleşiminden oluşan zemheri ayında kar yağışı, don ve rüzgarlı havalar sıkça görülür.

Zemheri, kar ve buzla özdeşleşmiş bir mevsimsel özellik taşır. Yoğun kar yağışı ve buzlanma bu dönemin belirgin özelliklerindendir.

Bu dönem, özellikle çiftçiler ve dışarıda çalışanlar için zorluklar yaratır. Çeşitli bitkiler bu dönemde donma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.