Zendaya kimdir, kaç yaşında?

01 Aralık 2022 Perşembe, 16:56

Amerikalı sanatçı Zendaya, ingiliz oyuncu Tom Holland'la nişanlanmasıyla gündem oldu. İkilinin nişanlanması, hayranları arasında gündem oldu. Bu gelişmeyle birlikte Zendaya'nın yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...



ZENDAYA KİMDİR?

Zendaya, 1 Eylül 1996'da, Amerika'nın Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland şehrinde doğdu. Kariyerine genç yaşta ''Future Shock Oakland'' adlı bir dans grubuyla, Orinda Kaliforniya Shakespeare Tiyatrosu, Oakland School'un for the Arts ve Call Shakes' in yaz konservatuvarı programı çalışmalarının bir parçası olarak başladı. Genç yaşlardayken Katy Perry'nin hit single'ı olan ''Hot n Cold'' klibinin Kidz Bop versiyonunda oynadı. Profesyonel kariyerine ''Macy's, Mervyn's'' ve ''Old Navy''de çalışarak başladı. 2009'da, ''Haydi Çalkala'' olarak bilinen Disney Channel dizisinde Rocky Blue rolünde oynamak için seçmelere katılan Zendaya, projeye kabul edildi ve dizide söylediği şarkılardan birkaçı single olarak yayımlandı. Ayrıca o yıl, Swag It Out'un tanıtım videosunu yayımlayan Zendaya, Haydi Çalkala'daki başarısıyla kazandığı parayı Make Your Mark: Ultimate Dance Off 2011'na yatırdı. 2012 yılında, Disney Channel orijinal filmi olan Frenemies'te Bella Thorne'la birlikte rol aldı. Disney'le Hollywood Records mührü taşıyan bir anlaşma imzalayan sanatçı, ilk solo albümünü yayımlatmak için çalışmalara başladı. 2013'ün başlarında ancing With the Stars'ın 16. Sezonuna şovun en genç yarışmacısı olarak katıldı ve ikinci oldu. Aynı yılın temmuz ayında Haydi Çalkala'nın bitirilmesine karar verildi ve ilerleyen aylarda ''Between U and Me'' kitabı ve başlangıç albümü olan ''Zendaya'' yayımlandı. Albümün teklisi Replay 16 Temmuz 2013'te yayınlandı ve Bilboard Hot 100'de 40., Yeni Zelanda'da 18. oldu ve 30 temmuz 2014'te RIAA tarafından platin olarak belgelendi. Kendi adını taşıyan albümü 17 Eylül'de yayınlandı ve Billboard 200'de 51'e ulaştı. Zendaya'nın ilk solo filmi olan olan ''Zapped'' 2014'te yayımlandı. 2016'nın Mart ayında kendisinin Örümcek Adam: Eve Dönüş filminde başrollerden biri olduğu ve Michelle karakterini canlandıracağı açıkanırken, yeni Örümcek Adam filminin 2017'nin Temmuz ayında yayımlanacağı da duyuruldu.

Zendaya, ''Shake It Up'' dizisi bittikten 1,5 yıl kadar sonra K.C Undercover adlı diziyle ekranlara başrol olarak hızlı bir geri dönüş yaptı. 2019 yılında HBO'nun gençlik dizisi ''Euphoria''da başrol olarak ''Rue Bennet'' karakterini canlandırdı bu rolüyle 2020 yılında Emmy Ödülü kazanarak 24 yaşında bu ödülü kazanan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

ÖZEL YAŞAMI

Zendaya, İngiliz oyuncu Tom Holland ile 2021 yılının Temmuz ayında ilişkilerini tüm dünyaya duyurmuştu. Çift, geçtiğimiz günlerde nişanlandı.

ZENDAYA'NIN OYNADIĞI FİLMLER

2011 - Pixie Hollow Games

2017 - Örümcek Adam: Eve Dönüş

2017 - Muhteşem Showman

2019 - Örümcek-Adam: Evden Uzakta

2021 - Dune: Çöl Gezegeni

2021 - Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

2023 - Dune: Part Two

ZENDAYA'NIN OYNADIĞI DİZİLER

2010–2013 - Shake It Up

2011 - Good Luck Charlie

2011 - PrankStars

2012 - A.N.T. Farm

2012 - Frenemies

2013 - Dancing with the Stars

2014 - Zapped

2015–günümüz - K.C. Undercover

2019-günümüz - Euphoria



