Zendaya'nın yeni projesi belli oldu... Ünlü şarkıcıyı canlandıracak!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 23:50

Güncelleme: 27.03.2025 - 23:50

Oscar ödüllü "Moonlight" filminin yönetmeni Barry Jenkins imzası taşıyan biyografik film "Be My Baby" için çalışmalar başladı. Filmin senaristliğini ise Dave Kajganich üstlenecek.

"Be My Baby", "Baby I Love You" ve "Walking in the Rain" gibi şarkılarla akıllara kazınan Ronnie Spector'un hayatını anlatacak filmde Spector'a Zendaya hayat verecek.

Jenkins yakın zamanda Disney için Mufasa: The Lion King'i yönetti ve bu film dünya çapında 720 milyon doları aştı. Film 2024'ün en çok hasılat yapan altıncı filmi oldu ve Dune Part Two'yu geçti.