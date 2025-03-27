Zendaya'nın yeni projesi belli oldu... Ünlü şarkıcıyı canlandıracak!

Ünlü oyuncu Zendaya, 2022 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Ronnie Spector'u anlatacak biyografi filmi "Be My Baby"nin kadrosuna katıldı.

Zendaya'nın yeni projesi belli oldu... Ünlü şarkıcıyı canlandıracak!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 23:50

Oscar ödüllü "Moonlight" filminin yönetmeni Barry Jenkins imzası taşıyan biyografik film "Be My Baby" için çalışmalar başladı. Filmin senaristliğini ise Dave Kajganich üstlenecek.

"Be My Baby", "Baby I Love You" ve "Walking in the Rain" gibi şarkılarla akıllara kazınan Ronnie Spector'un hayatını anlatacak filmde Spector'a Zendaya hayat verecek.

Jenkins yakın zamanda Disney için Mufasa: The Lion King'i yönetti ve bu film dünya çapında 720 milyon doları aştı. Film 2024'ün en çok hasılat yapan altıncı filmi oldu ve Dune Part Two'yu geçti.



Etiketler: #Zendaya #Be My Baby #ronnie spector

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