Zendaya geceye damga vurdu: Met Gala'da şıklık yarışı!
Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, dün akşam New York'ta yapıldı.
Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün gece yapıldı.
Bu yıl “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu) temasıyla düzenlenen Met Gala'da gecenin kıyafet kodu ise “The Garden of Time" (Zamanın Bahçesi) oldu.
Zendaya, Bad Bunny, Chris Hemsworth ve Jennifer Lopez'in ev sahipliğini üstlendiği gecede; ünlü isimler, birbirinden gösterişli kostümleriyle galadaki yerlerini aldı.
ZENDAYA
Met Gala'ya 5 yıl sonra ilk kez dönen Zendaya, John Galliano imzalı elbisesiyle adından söz ettirdi.
TYLA
Ünlü şarkıcı, temel olarak kumdan oluşan Balmain elbisesiyle geceye damga vuran isimler arasında yer aldı.
JENNIFER LOPEZ
Lopez'in yapımı 800 saat süren elbisesi Schiaparelli imzası taşıyor.
KENDALL JENNER
Ünlü model, Givenchy'e ait elbiseyi giyen ilk kişi olduğunu açıkladı.
DEMI MOORE
Ünlü oyuncu duvar kağıdından yapılan elbisesiyle dikkat çekti.
RITA ORA- TAIKA WAITITI
Rita Ora, elbisesinin M.Ö. 1. ve 2. yüzyıldan kalma boncuklardan yapıldığını açıkladı.
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