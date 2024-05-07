Zendaya geceye damga vurdu: Met Gala'da şıklık yarışı!

Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, dün akşam New York'ta yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2024 Salı, 11:08
Zendaya geceye damga vurdu: Met Gala'da şıklık yarışı!

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün gece yapıldı.

Zendaya geceye damga vurdu: Met Gala'da şıklık yarışı!

Bu yıl “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu) temasıyla düzenlenen Met Gala'da gecenin kıyafet kodu ise “The Garden of Time" (Zamanın Bahçesi) oldu.

Zendaya geceye damga vurdu: Met Gala'da şıklık yarışı!

Zendaya, Bad Bunny, Chris Hemsworth ve Jennifer Lopez'in ev sahipliğini üstlendiği gecede; ünlü isimler, birbirinden gösterişli kostümleriyle galadaki yerlerini aldı.

Zendaya geceye damga vurdu: Met Gala'da şıklık yarışı!

ZENDAYA

 Met Gala'ya 5 yıl sonra ilk kez dönen Zendaya, John Galliano imzalı elbisesiyle adından söz ettirdi.

Zendaya geceye damga vurdu: Met Gala'da şıklık yarışı!

TYLA

Ünlü şarkıcı, temel olarak kumdan oluşan Balmain elbisesiyle geceye damga vuran isimler arasında yer aldı.

Zendaya geceye damga vurdu: Met Gala'da şıklık yarışı!

JENNIFER LOPEZ

Lopez'in yapımı 800 saat süren elbisesi Schiaparelli imzası taşıyor.

Zendaya geceye damga vurdu: Met Gala'da şıklık yarışı!

KENDALL JENNER

Ünlü model, Givenchy'e ait elbiseyi giyen ilk kişi olduğunu açıkladı.

Zendaya geceye damga vurdu: Met Gala'da şıklık yarışı!

DEMI MOORE

Ünlü oyuncu  duvar kağıdından yapılan elbisesiyle dikkat çekti.

Zendaya geceye damga vurdu: Met Gala'da şıklık yarışı!

RITA ORA- TAIKA WAITITI

Rita Ora, elbisesinin M.Ö. 1. ve 2. yüzyıldan kalma boncuklardan yapıldığını açıkladı.

Met Gala moda Moda tasarımcısı

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