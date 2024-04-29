Zendaya başrollü Challengers'ın 15 milyon dolarlık hasılatı hayal kırıklığı yarattı...

Yayınlanma: 29.04.2024 - 22:27

Güncelleme: 29.04.2024 - 22:27

“Challengers”, hafta sonu 15 milyon dolarlık bir hasılat elde etti. Ancak filmin 55 milyon dolara mal olduğu düşünüldüğünde, bu rakam hayal kırıklığı yaratan bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Bazıları Zendaya'nın yıldız gücünün abartıldığını düşünüyor olabilir. Ancak bu, Zendaya'nın ilk büyük filmde oynaması ve hafta sonu hasılatının beklenenin altında kalması, stüdyolar için önemli bir ders olabilir: Sosyal medya etkisi otomatik olarak büyük gişe başarısı anlamına gelmiyor.

Uluslararası pazarlardaki rakamlar da pek iç açıcı değil. “Challengers”, 52 pazarda 6.344 ekranında sadece 10 milyon dolarlık bir hasılat elde etti. Bu rakam, ABD'deki rakamlardan bile daha düşük. Bazı Avrupa ülkelerindeki eleştirmenlerin Amerika'dakiler kadar olumlu tepki vermediği görülüyor. Fransa'daki AlloCine gibi platformlarda film, ortalama olarak 3,3 gibi düşük bir puan aldı.

Zendaya'nın 10 milyon dolarlık ücreti de eleştirilen konular arasında. Filmle ilgili heyecanın büyük ölçüde sosyal medyadan kaynaklanması da şaşırtıcı değil.