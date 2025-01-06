Zendaya evleniyor mu? 'T' dövmesi dikkat çekti!
Altın Küre'de şıklığıyla büyüleyen Zendaya, parmağındaki yüzük ve "t" harfli dövmesiyle nişan dedikodularını yeniden alevlendirdi.
Christopher Nolan'ın yıldız kadrolu yeni filminde sevgilisi Tom Holland ile birlikte rol almaya hazırlanan Amerikalı oyuncu Zendaya, Altın Küre Ödülleri'nde göz kamaştırdı.
28 yaşındaki ünlü oyuncu, geceye Louis Vuitton imzalı straplez bir elbise ile katıldı. Zendaya’nın zarafeti kadar, parmağındaki yüzük de hayranlarının ilgisini çekti ve çiftin nişanlandığı söylentilerini yeniden gündeme taşıdı.
2023 yılında nişanlandıkları iddia edilen çift, bu haberleri kısa sürede yalanlamıştı.
Ancak Zendaya'nın parmağındaki yüzük ve "t" harfli dövmesi, iddiaları güçlendirdi.
Hayranları tarafından dikkatle incelenen dövmenin, Tom Holland’ın adının baş harfi olduğu düşünülüyor. Bazıları ise bu dövmeyi çapaya benzeterek farklı anlamlar yükledi.
Etiketler: #Altın Küre Ödüllerİ #Zendaya #Tom Holland
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