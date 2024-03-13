Zengin olmanızı sağlayacak 5 bitki...

Bazı inanışlar evimizde baktığımız çiçeklerin bize bolluk, bereket ve pozitif enerji getirdiğini söyler. İşte Çin felsefesi Feng Shui'ye göre evinize zenginlik getirecek olan 5 bitki!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 15:18
Zengin olmanızı sağlayacak 5 bitki...
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Asırlık Çin felsefesi Feng Shui, evinizi ve yaşamınızı olumlu enerjiyle doldurmanın birçok yolunu sunuyor. Eski uygulamalara göre seçilen bitkiler, para, servet ve bolluğu çekmek için evinizin vazgeçilmez bir parçası olabilir! İşte Feng Shui'ye göre zenginlik getiren bitkiler...

ŞANSLI BAMBU

Feng Shui'nin favorisi olan şanslı bambu, sadece pozitif enerji çekmekle kalmaz, aynı zamanda ucuz ve bakımı kolaydır. 

YASEMİN

Yasemin, sadece harika bir koku sunmakla kalmaz, aynı zamanda zarif bir seçenek olarak para çeken bir bitki olarak kabul edilir.

FESLEĞEN

Mutfaklarınızın vazgeçilmezi fesleğen, sadece lezzetli yemeklerinizi aromalandırmakla kalmaz, aynı zamanda negatif enerjiden koruyan bir şans mıknatısıdır.

ÇİN PARA BITKİSİ

Adında gizem taşıyan Çin para bitkisi, şirin görünüşleriyle popülerlik kazanıyor. Ilımlı sulama, dolaylı güneş ve ılıman sıcaklıklarla sağlıklı bir şekilde büyüyen bu bitki, evinizin enerjisine şans katıyor.

LAVANTA

Feng Shui'ye göre kötü enerjiden koruma sağlayan lavanta, karakteristik mor tonu ve huzur verici kokusuyla dikkat çeker.


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