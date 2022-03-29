Zerrin Özer vasiyetini açıkladı: 'Ben vefat ettikten sonra...'
Ünlü sanatçı Zerrin Özer, son röportajında vasiyetinin ayrıntılarından bahsetti. Ölümünün ardından film, okul ve anma gecesi gibi etkinliklerin yapılmasını istemeyen Özer, "Ben vefat ettikten sonra adımdan kimse faydalanmasın. Çünkü Zerrin Özer'i kimse bir yere getirmedi" ifadelerini kullandı.
Geçen aylarda köpeğinin ölümüyle sarsılan ve bir süredir ekranlardan uzak olan usta sanatçı Zerrin Özer, Magazin D'ye açıklamalarda bulundu. Sanatçı bu zamana kadar açıklamadığı vasiyetini açıkladı.
"KİMSENİN ADIMDAN FAYDALANMASINI İSTEMİYORUM"
Öldükten sonra kimsenin adından faydalanmasını istemediğini belirten Zerrin Özer, Zerrin'i anma gecesi, Zerrin filmi, Zerrin şarkıcı okulu gibi şeyler yapmasını istemediğini, yaşarken görmediği şeylerin öldükten sonra bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.
Bu zamana kadar kendi çabalarıyla bir yerlere geldiğini söyleyen şarkıcı, "Ben vefat ettikten sonra benim adımdan kimseni faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zerrin Özer'i kimse bir yere getirmedi" dedi.
Mezarının başında Little Girl Blue şarkısının çalınmasını isteyen Özer, "Benim bütün hayatımı sığdırabildiğim şekildeki hali" ifadelerini kullandı.
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