Zerrin Özer'den hayranlarına kötü haber: Müziği bıraktı

23 Haziran 2022 Perşembe, 10:55

90'lı yıllara damga vuran 64 yaşındaki sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından müziği bıraktığını açıkladı.

"SAĞLIĞIM GAYET İYİ"

Özer yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer..! Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim.”