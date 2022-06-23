Zerrin Özer'den hayranlarına kötü haber: Müziği bıraktı
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, müzik hayatını noktaladığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Zerrin Özer, "Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" dedi.
90'lı yıllara damga vuran 64 yaşındaki sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından müziği bıraktığını açıkladı.
"SAĞLIĞIM GAYET İYİ"
Özer yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer..! Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim.”
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