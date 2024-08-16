Zeynep Koçak isyan etti: 'Bir story atıyorum evirip çevirip Oğuz'a bağlanıyor'

Yayınlanma: 16.08.2024 - 10:29

Güncelleme: 16.08.2024 - 10:29

Zeynep Koçak, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' çekimleri esnasında 1500 kişinin kendisini yuhaladığını anlatmıştı.

Yaşanan gerginlik sonrasında skecin durduğunu ve Oğuzhan Koç'un seyirciye bağırdığını söyleyen Koçak, "Skeç bittikten sonra eve gidip ağladım" demişti.

Yıllar sonra yaşadığı zorbalığı anlatan Koçak'a sosyal medyadan kötü yorumlar geldi. Zeynep Koçak, kendisine gelen mesajlar sonrasında adeta isyan etti.

Oyuncu, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"37 kiloyum çirkinsin, 25-30 kilo alıyorum estetiklisin, sadece bir story atıyorum evirip çevirip Oğuz'a bağlanıyor, hakkında güzel şeyler söylüyorum 'gündem olma çabası' oluyor, nodülüm var linç yiyorum. İlk defa yaşadığım en kötü günlerden birini anlatıyorum, linç yiyorum. Bu nasıl bir nefret ki ben 20 yıldır hakaretten başka bir şey işitmiyorum.

Kariyerimde kötü iş yapmaktansa hiçbir şey yapmayayım, para kazanmayayım ama işimle alakalı laf gelmesin üzerine kurmaya çalıştığım kariyerimde linçten başka hiçbir şey yemedim. Ve linçe 'artık alıştım' dediğim programdan sonra bana şu isyanı ettirdiniz ya...Sanırım herkes gibi sıradan bir insan olduğumu sizin dışınızda ben de unutmuşum. Tüm bu nefreti normalleştirmişim. Bu kimseye böyle yapmayın dediğim bir mesaj değil, ben bunun önünü kesemem, bu hayatında böyle aşağılanan herkesin 'Benim bir kalbim olduğunu unutan kimseyi umursama' demek istediğim ve bu cümleyi kendime de hatırlattığım bir mesaj olsun..."

